Nowy zwiastun 2. sezonu Percy'ego Jacksona! Fani marzyli o takim rozmachu

Już niebawem premiera 2. sezonu serialu Percy Jackson i Bogowie olimpijscy, adaptacji serii książek dla nastolatków autorstwa Ricka Riordana. Pierwsza seria została przyjęta z dużym entuzjazmem przez krytyków oraz fanów. Zapowiedziano już nawet 3. serię, która ukaże się w przyszłości, a do której obsady dołączyło już kilka nowych nazwisk. Twórcy zapowiadają jeszcze większy rozmach przy okazji nowego sezonu. Czy widać to już po zwiastunie?

Oto nowy zwiastun 2. sezonu serialu Percy Jackson:

2. sezon serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy zadebiutuje w Disney+ 10 grudnia 2025 roku.

Percy Jackson – o czym jest 2. sezon?

Historia skupia się na nowej misji Percy'ego Jacksona, który musi odnaleźć mityczne Złote Runo, by uratować obóz, który jest atakowany przez potwory. Ten artefakt ma moc leczenia wszystkiego, czego dotknie – w ich przypadku chcą nim naprawić barierę, która chroniła ich dom.

Twórcy Percy'ego Jacksona zapowiadają, że zwiększyli rozmach w 2. sezonie. Obiecują potwory, bitwy, prawdziwe statki oraz wyścigi rydwanów.

Producentami serialu są Jonathan E. Steinberg oraz Dan Shotz.

