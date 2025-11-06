Jak będzie wyglądał Bullseye w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie? Wyciekły zdjęcia kostiumu!

fot. Marvel Studios

Reklama

Do sieci trafiły kolejne zdjęcia kostiumów z serialu Daredevil: Odrodzenie. Tym razem pojawił się strój postaci Bullseye'a (granego przez Wilsona Bethela), który jest bardzo zbliżony do swojego komiksowego odpowiednika, a także nowe ujęcia Charliego Coxa w roli głównego bohatera.

Daredevil: Odrodzenie - kostiumy Bullseye'a i Daredevila

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Czarny kostium Daredevila w 2. sezonie. Zobacz zdjęcie!

Daredevil: Odrodzenie - fabuła, data premiery 2. sezonu

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+. Drugi sezon zadebiutuje na platformie 4 marca 2026 roku, równo rok po pierwszym sezonie.