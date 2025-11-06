Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jak będzie wyglądał Bullseye w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie? Wyciekły zdjęcia kostiumu!

Pojawiły się nowe zdjęcia ukazujące lepiej kostium Bullseye'a w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Jest znacznie bliższy temu, co widzieliśmy w komiksach!
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
Daredevil: Odrodzenie disney+ MCU
Daredevil: Odrodzenie: sezon 2 fot. Marvel Studios
Reklama

Do sieci trafiły kolejne zdjęcia kostiumów z serialu Daredevil: Odrodzenie. Tym razem pojawił się strój postaci Bullseye'a (granego przez Wilsona Bethela), który jest bardzo zbliżony do swojego komiksowego odpowiednika, a także nowe ujęcia Charliego Coxa w roli głównego bohatera. 

Daredevil: Odrodzenie - kostiumy Bullseye'a i Daredevila

Czarny kostium Daredevila w 2. sezonie. Zobacz zdjęcie!

Daredevil: Odrodzenie - fabuła, data premiery 2. sezonu

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+. Drugi sezon zadebiutuje na platformie 4 marca 2026 roku, równo rok po pierwszym sezonie. 

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
Daredevil: Odrodzenie disney+ MCU
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2025
Daredevil: Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Daredevil: Odrodzenie Dramat

Najnowsze

1 62. Gremliny rozrabiają (1984)
-

Znamy datę premiery nowych Gremlinów! 3. część komediowego horroru w kinach na święta

2 Michael
-

Michael - pierwszy zwiastun! Czy to będzie hit godny Króla Popu?

3 Uciekinier
-

Uciekinier - pierwsze opinie. Nowy film lepszy od książki Stephena Kinga?

4 Canal+ listopad 2025
-

Canal+ - nowości na listopad 2025. Nowy sezon The Office PL, Reagan i inne

5 Wonder Man
-
Plotka

Jak długie będą odcinki Wonder Mana? To może być jeden z najkrótszych projektów MCU

6 O jedno cię proszę - 2. sezon
-

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu O jedno cię proszę. Jest data premiery

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e06

Chicago Fire

s11e06

Chicago Med

s13e06

Chicago PD

s49e07

Ryzykanci

s50e07

Ryzykanci

s2025e215

Moda na sukces

s42e261

Ridiculousness

s42e262

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rebecca Romijn
Rebecca Romijn

ur. 1972, kończy 53 lat

Ethan Hawke
Ethan Hawke

ur. 1970, kończy 55 lat

Thandiwe Newton
Thandiwe Newton

ur. 1972, kończy 53 lat

Agata Siecińska
Agata Siecińska

ur. 1960, kończy 65 lat

Taryn Manning
Taryn Manning

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV