Kiedy zwiastun Avengers: Doomsday? Poważne źródło wskazuje konkretny termin

Zdaje się że twórcy filmów Marvela żyją w symbiozie z Jamesem Cameronem. Pierwszy zwiastun kolejnego wielkiego crossoveru superbohaterskiego ukaże się przed filmem znanego reżysera.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  avengers: doomsday 
zwiastun Avatar: Ogień i popiół
Doktor Doom w Avengers: Doomsday - grafika stworzona przez AI wallsnapy.com
Avengers: Doomsday trafi do kin dopiero w grudniu 2026 roku, ale wygląda na to, że fani nie będą musieli długo czekać na pierwszą zapowiedź filmu. Choć wcześniej pojawiały się plotki i przecieki na ten temat, Collider ustalił z kilku źródeł, że pierwsze wideo z kolejnej wielkiej produkcji zespołowej MCU mają zostać dołączone do kinowych pokazów trzeciego  Avatara.

Decyzja może się jeszcze zmienić w ciągu nadchodzącego miesiąca, ale jeśli pozostanie aktualna, widzowie zobaczą pierwszy oficjalny fragment filmu — w tym Roberta Downeya Jr. jako legendarnego Doktora Dooma już 19 grudnia. To trafny moment, bo trzecia wyprawa Jamesa Camerona na Pandorę debiutuje niemal dokładnie rok przed premierą Doomsday.

Pokazywanie materiału z Avengersów przed Avatarem byłoby pewnym odwróceniem sytuacji — wcześniej zwiastun Ognia i popiołu pojawił się przed Fantastyczną 4 w kinach. 

Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje 19 grudnia, a Avengers: Doomsday rok później — 18 grudnia 2026 roku.

Avengers: Doomsday - potwierdzona obsada

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
Źródło: collider.com

