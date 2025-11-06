Kiedy zwiastun Avengers: Doomsday? Poważne źródło wskazuje konkretny termin

wallsnapy.com

Reklama

Avengers: Doomsday trafi do kin dopiero w grudniu 2026 roku, ale wygląda na to, że fani nie będą musieli długo czekać na pierwszą zapowiedź filmu. Choć wcześniej pojawiały się plotki i przecieki na ten temat, Collider ustalił z kilku źródeł, że pierwsze wideo z kolejnej wielkiej produkcji zespołowej MCU mają zostać dołączone do kinowych pokazów trzeciego Avatara.

Decyzja może się jeszcze zmienić w ciągu nadchodzącego miesiąca, ale jeśli pozostanie aktualna, widzowie zobaczą pierwszy oficjalny fragment filmu — w tym Roberta Downeya Jr. jako legendarnego Doktora Dooma już 19 grudnia. To trafny moment, bo trzecia wyprawa Jamesa Camerona na Pandorę debiutuje niemal dokładnie rok przed premierą Doomsday.

Pokazywanie materiału z Avengersów przed Avatarem byłoby pewnym odwróceniem sytuacji — wcześniej zwiastun Ognia i popiołu pojawił się przed Fantastyczną 4 w kinach.

Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje 19 grudnia, a Avengers: Doomsday rok później — 18 grudnia 2026 roku.

Avengers: Doomsday - potwierdzona obsada