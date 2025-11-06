Ta aktorka chce dostać rolę Poison Ivy w przyszłych Batmanach. Zobaczcie zdjęcia

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Gwiazda The Strangers, Madelaine Petsch, ponownie wyraziła chęć zagrania Poison Ivy w przyszłym filmie o Batmanie i jasno daje do zrozumienia, że próbuje zwrócić na siebie uwagę reżysera Matta Reevesa.

Poprzednie adaptacje pokazały już niejednokrotnie antagonistów takich jak Joker, Dwie Twarze czy Pingwin. Nic więc dziwnego, że fani mają nadzieję, iż The Batman Part II oraz The Brave and the Bold skupią się na mniej ogranych bohaterach.

Wśród najczęściej wymienianych życzeń fanów znajdują się Hush, Mr. Freeze oraz Poison Ivy. Po tym jak kilka lat temu na Halloween przebrała się za ostatnią z tych postaci, gwiazda Riverdale i The Strangers, Madelaine Petsch, ponownie dała jasno do zrozumienia, że chętnie wcieliłaby się w Pamelę Isley na ekranie.

Madelaine Petsch w kostiumie Poison Ivy

View this post on Instagram A post shared by Madelaine Petsch (@madelame) ROZWIŃ ▼

W nowym wywiadzie aktorka wyjaśniła, dlaczego tak bardzo interesuje ją rola Poison Ivy i zasugerowała, że mogłaby ją zagrać w kontynuacji Batmana w reżyserii Reevesa.

Pracujemy nad tym. Przebrałam się za Poison Ivy na Halloween jakiś czas temu, tylko po to, żeby zwrócić ich uwagę. To trochę jak powiedzenie: ‘Hej, Matt Reeves, widzisz mnie?’ Jeszcze nie nakręcili filmu, więc kto wie?

Zdjęcia pokazują, że Petsch wygląda jak stworzona do tej roli, a dodatkowo aktorka ma dużą bazę fanów i wyraźnie pasjonuje się postacią.