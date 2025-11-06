Który fandom pomógł Elizabeth Olsen lepiej zrozumieć fanów MCU? Odpowiedź was zaskoczy!

Elizabeth Olsen pojawiła się w tym tygodniu w programie telewizyjnym Jimmy Kimmel Live!, aby promować swój nowy film Eternity: Wybieram ciebie. Podczas wywiadu ubrana była w koszulkę koszykarskiej drużyny Dodgers, by uczcić ich zwycięstwo w 2025 World Series. Okazało się jednak, że postanowiła także nawiązać do wspierania ich w całkowicie innym kontekście. W programie gościli również niektórzy zawodnicy Dodgersów i aktorka przyznała, że spotkanie z nimi ją oczarowało - a to pozwoliło jej spojrzeć inaczej na... fanów MCU.
Fani MCU - wypowiedź Elizabeth Olsen
Elizabeth Olsen dodała, że wtedy zaczęła w pewnym sensie rozumieć fanów MCU, dzięki swojej miłości do Dodgersów.
Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch - nowe zdjęcia. Tylko spójrzcie na te detale w kostiumie
Źródło: comicbookmovie