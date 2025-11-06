Który fandom pomógł Elizabeth Olsen lepiej zrozumieć fanów MCU? Odpowiedź was zaskoczy!

Marvel

Elizabeth Olsen pojawiła się w tym tygodniu w programie telewizyjnym Jimmy Kimmel Live!, aby promować swój nowy film Eternity: Wybieram ciebie. Podczas wywiadu ubrana była w koszulkę koszykarskiej drużyny Dodgers, by uczcić ich zwycięstwo w 2025 World Series. Okazało się jednak, że postanowiła także nawiązać do wspierania ich w całkowicie innym kontekście. W programie gościli również niektórzy zawodnicy Dodgersów i aktorka przyznała, że ​​spotkanie z nimi ją oczarowało - a to pozwoliło jej spojrzeć inaczej na... fanów MCU.

Fani MCU - wypowiedź Elizabeth Olsen

W pewnym sensie to było ciekawe, bo z jednej strony są fani Marvela, z drugiej ja, prawda? I tak naprawdę dopiero wtedy, gdy zaczęłam kibicować Dodgersom co roku, przez ostatnie osiem lat - bo to dla mnie coś nowego, co nie towarzyszyło mi przez całe moje dzieciństwo - zaczęłam sobie uświadamiać, jak wielką jestem ich fanką.

Elizabeth Olsen dodała, że wtedy zaczęła w pewnym sensie rozumieć fanów MCU, dzięki swojej miłości do Dodgersów.

Ale wiesz, z sympatią i ciekawością, nie w taki sposób - nie oceniałam tego. Ale nie potrafiłam w pełni tego doświadczyć.

