Który fandom pomógł Elizabeth Olsen lepiej zrozumieć fanów MCU? Odpowiedź was zaskoczy!

Elizabeth Olsen zdradziła, że zrozumiała, jak wielka jest miłość fanów MCU do superbohaterskiego uniwersum dzięki... pewnemu fandomowi, do którego sama należy. Sprawdźcie, jakiego!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
marvel 
elizabeth olsen MCU
Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch Marvel
Elizabeth Olsen pojawiła się w tym tygodniu w programie telewizyjnym Jimmy Kimmel Live!, aby promować swój nowy film Eternity: Wybieram ciebie. Podczas wywiadu ubrana była w koszulkę koszykarskiej drużyny Dodgers, by uczcić ich zwycięstwo w 2025 World Series. Okazało się jednak, że postanowiła także nawiązać do wspierania ich w całkowicie innym kontekście. W programie gościli również niektórzy zawodnicy Dodgersów i aktorka przyznała, że ​​spotkanie z nimi ją oczarowało - a to pozwoliło jej spojrzeć inaczej na... fanów MCU.

Fani MCU - wypowiedź Elizabeth Olsen

W pewnym sensie to było ciekawe, bo z jednej strony są fani Marvela, z drugiej ja, prawda? I tak naprawdę dopiero wtedy, gdy zaczęłam kibicować Dodgersom co roku, przez ostatnie osiem lat - bo to dla mnie coś nowego, co nie towarzyszyło mi przez całe moje dzieciństwo - zaczęłam sobie uświadamiać, jak wielką jestem ich fanką.

Elizabeth Olsen dodała, że wtedy zaczęła w pewnym sensie rozumieć fanów MCU, dzięki swojej miłości do Dodgersów. 

Ale wiesz, z sympatią i ciekawością, nie w taki sposób - nie oceniałam tego. Ale nie potrafiłam w pełni tego doświadczyć.

Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch - nowe zdjęcia. Tylko spójrzcie na te detale w kostiumie

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
elizabeth olsen MCU
