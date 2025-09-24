placeholder
Afryka Express 'pobiła' Azję Express. Tyle osób ogląda program

Nowa odsłona popularnego reality show – Afryka Express – zadebiutowała na antenie trzy tygodnie temu, a już można podsumować pierwsze wyniki oglądalności. Tak obecnie przedstawiają się dane Nielsen Audience Measurement.
Wiktoria Milena Szafrańska
Afryka Express 'pobiła' Azję Express. Tyle osób ogląda program_24_09_25 fot. materiały prasowe: TVN
Afryka Express to siódma odsłona popularnego programu, w którym uczestnicy ponownie wyruszają w niezwykłą podróż pełną przygód. Bieżąca edycja ma wyjątkowy charakter – po raz pierwszy realizowana była na kontynencie afrykańskim, a zdjęcia powstawały w Kenii i Tanzanii. 

W rywalizacji biorą udział pary złożone z osób znanych oraz ich bliskich. W tej edycji występują:

  • Edyta Zając i Michał Mikołajczak

  • Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki

  • Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski

  • Tomasz Iwan i Karolina Woźniak

  • Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh

  • Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski

  • Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz

  • Monika Hofffman-Piszora i Iga Hoffman

Formuła programu pozostaje niezmienna: uczestnicy, podróżując parami, pokonują tysiące kilometrów z ograniczonym budżetem. Aby dotrzeć do kolejnych punktów na trasie, muszą wykazać się pomysłowością, zaradnością oraz umiejętnością nawiązywania relacji z lokalnymi mieszkańcami. W każdym etapie najsłabsza para żegna się z rywalizacją, aż do finału, w którym wyłonieni zostaną zwycięzcy.

Jak Afryka Express wypada na tle Azji Express?

Jesienią ubiegłego roku, w tym samym paśmie antenowym, TVN emitował program Azja Express, którego wówczas prowadzącą była Daria Ładocha. Obecnie w tej roli widzimy Izabellę Krzan. Produkcja ta po trzech pierwszych odcinkach gromadziła średnio 709 tys. widzów, osiągając jednocześnie wyższe udziały w rynku: 6,7 proc. w grupie ogólnej, 10,9 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 10,68 proc. w przedziale wiekowym 20-54.

Z kolei Afryka Express przyciągnęła nieco większą widownię. Średnia oglądalność trzech pierwszych odcinków wyniosła 738 tys. osób. Dane Nielsen Audience Measurement wskazują jednak, że proporcjonalnie program radzi sobie słabiej w konfrontacji z konkurencją. Udział w rynku w grupie wszystkich widzów ukształtował się na poziomie 6,27 proc., natomiast w grupach komercyjnych osiągnął 8,62 proc. wśród osób w wieku 16-49 lat oraz 8,40 proc. w przedziale 20-54 lata. Największym zainteresowaniem cieszył się drugi odcinek, który zgromadził średnio 786 tys. widzów. Emisję premierowego epizodu śledziło 742 tys. osób, natomiast trzeci odcinek obejrzało 686 tys. widzów.

Kiedy oglądać Afryka Express?

Premiera programu miała miejsce 6 września 2025 roku. Emisja odbywa się w każdą sobotę o godzinie 19:45 na antenie TVN.

Źródło: TVN

