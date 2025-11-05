Zapomniany hit science fiction, bez którego nie byłoby Star Treka. Ten serial zmienił telewizję

ABC

Reklama

Choć wielu fanów Star Treka wychodzi z założenia, że oryginalna seria z 1966 roku sama w sobie jest początkiem telewizyjnego science fiction, mało kto zdaje sobie sprawę, iż amerykańskie stacje już kilka lat wcześniej próbowały przesuwać granice ludzkiej wyobraźni. I nie chodzi tu tylko o legendarną antologię Strefa mroku (1959-1964), która wykorzystywała co prawda elementy sci-fi, lecz nie skupiała się wyłącznie na jednym gatunku. Serwis Screen Rant właśnie przypomniał fenomen The Outer Limits, zapomnianego dziś serialu, który na zawsze zmienił świat małego ekranu.

Produkcja stacji ABC, którą w Polsce znamy także pod tytułami Po tamtej stronie (nie mylić z produkcją z lat 90., mającej być kontynuacją i rozwinięciem oryginału) bądź, nomen omen, Granice wyobraźni, była emitowana w latach 1963-1965 i doczekała się aż 49 podzielonych na 2 sezony odcinków. Istotne jest to, że pierwszy z nich zadebiutował w telewizji 16 września 1963 roku, przeszło 2 miesiące przed tym, gdy na antenę BBC wszedł Doktor Who. The Outer Limits to również serial antologiczny, którego każda odsłona opowiadała inną historię, łącząc konwencje science fiction z horrorem i moralitetem.

W odróżnieniu jednak od Strefy mroku jego twórcy mocniej skupili się na "naukowym" przekazie: obcych formach życia, eksperymentach, mutacjach, robotach i podróżach w czasie. Do historii telewizji przeszedł również słynny monolog otwierający, w którym narrator mówił:

Z twoim odbiornikiem telewizyjnym wszystko w porządku. Nie próbuj regulować obrazu. To my kontrolujemy transmisję…

Star Trek zawdzięcza The Outer Limits zaskakująco wiele

Historycy mediów i inni naukowcy są zgodni w opinii, że to właśnie The Outer Limits wyznaczył standardy jeśli chodzi o to, czym w ogóle ma być telewizyjne science fiction. Nie jest żadną tajemnicą, że produkcja ABC wywarła ogromny i zarazem decydujący wpływ na powstanie Star Treka. Do inspiracji przyznawał się jego twórca, Gene Roddenberry, ale związków pomiędzy serialami z lat 60. znajdziemy znacznie, znacznie więcej.

Przy pierwszym Star Treku pracowało więc kilku scenarzystów i autorów powszechnie chwalonych efektów specjalnych, którzy wcześniej odpowiadali właśnie za The Outer Limits. Choć obie produkcje tworzyły dwie rywalizujące ze sobą stacje, Roddenberry wypożyczył od ABC niektóre kostiumy i rekwizyty. Jakby tego było mało, w The Outer Limits pojawili się William Shatner (kapitan Kirk), Leonard Nimoy (Spock) i James Doohan ("Scotty"), którzy później wspólnie zameldowali się na pokładzie statku Enterprise.

Badacze popkultury nie mają żadnych wątpliwości, że serial stacji ABC jest arcydziełem science fiction, które zrewolucjonizowało ten gatunek w telewizji i ustawiło podwaliny pod znacznie popularniejsze dziś franczyzy ze Star Trekiem i Gwiezdnymi Wojnami na czele. W Stanach Zjednoczonych co jakiś czas pojawiają się głosy o tym, że jego przypomnienie wydaje się wciąż potrzebne i może poszerzyć horyzonty myślenia o sci-fi wielu miłośnikom konwencji.

Najlepsze seriale science fiction w historii wg naEKRANIE.pl. Dwa Star Treki w TOP10, ale zwyciężył inny tytuł