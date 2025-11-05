Reklama
Fani obsadzają go jako Batmana w DCU. „Najseksowniejszy mężczyzna na świecie” odpowiada

Trwają poszukiwania Batmana w DCU. Część widzów ma jednak już swojego faworyta. Jonathan Bailey, niedawno ogłoszony „najseksowniejszym mężczyzną na świecie” przez People, wreszcie postanowił odnieść się do swojego fancastingu.
Paulina Guz
Jonathan Bailey Bridgertonowie Fot. Netflix
Jonathan Bailey w programie The Tonight Show z Jimmym Fallonem został spytany, co sądzi o tym, że fani obsadzają go w roli nowego Batmana. Aktor, który zdobył sławę dzięki roli w serialu Bridgertonowie, a niedawno został ogłoszony „najseksowniejszym mężczyzną na świecie” przez People, odpowiedział w ten sposób:

Czy zagrałbym Batmana? Dorastałem z Valem Kilmerem, George'em Clooneyem, no i oczywiście Christianem Bale'em i Robertem Pattinsonem – powiedział Jonathan Bailey.

Następnie aktor dodał, że rola Mrocznego Rycerza „to dziedzictwo”, co potwierdza, że zdaje sobie sprawę, z jakimi ogromnymi oczekiwaniami i odpowiedzialnością wiąże się ten casting. W końcu Batman, obok Supermana i Wonder Women, to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci DC.

Myślę, że James Gunn jest niesamowity. Kto wie? – zakończył wątek Jonathan Bailey, co sugeruje, że jest otwarty na rolę Batmana w DCU.

Czy Jonathan Bailey to dobry wybór na Batmana?

Warto dodać, że o fancastingu Jonathana Baileya zrobiło się głośno właśnie dlatego, że w grudniu 2024 roku sam James Gunn polubił post na BlueSky, w którym autor wpisu zaproponował go w roli Batmana. Według wielu osób to sugeruje, że filmowiec na poważnie rozważa taką opcję.

Być może byłaby to trochę nieoczywista decyzja, ponieważ Jonathan Bailey jest głównie znany z Bridgertonów, Wicked i serii Jurassic World – a żaden z tych tytułów raczej nie kojarzy się z kinem superbohaterskim. Wiele osób widziałoby także w roli Batmana kogoś bardziej umięśnionego i o bardziej potężnej sylwetce. Z drugiej strony, nikt nie wierzył w casting Roberta Pattinsona, mając przed oczami wampira ze Zmierzchu, a teraz jego interpretacja jest powszechnie chwalona. A James Gunn wielokrotnie udowodnił, że ma nosa do castingów, co widać chociażby po niespodziewanym sukcesie Strażników Galaktyki.

Batman wolnymi krokami zmierza w stronę DCU...

Na razie nie obsadzono Batmana w DCU. Wiemy jednak, że dostanie swój film, nazwany The Brave and The Bold. Skupi się na relacji Mrocznego Rycerza i Robina. Tym drugim będzie Damian Wayne. Andy Muschietti został zatrudniony w roli reżysera w 2023 roku. Od tej pory dostajemy jednak dość skąpe aktualizacje na ten temat.

W międzyczasie mamy również obsadzonego Roberta Pattinsona w roli Batmana. Akcja jego filmów rozgrywa się jednak w Elseworlds, z dala od głównej osi czasu DCU. Choć casting aktora spotkał się z wieloma wątpliwościami, aktualnie jest bardzo chwalony i gwiazdor postawił poprzeczkę wysoko, o czym wspomnieliśmy już wyżej. 

DCU - wszystkie nadchodzące filmy

Nie tylko The Brave and The Bold już zapowiedziano. Zobaczcie pełną listę w poniższej galerii.

„Supergirl”

„Supergirl” - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
Fot. DC Studios
Źródło: Screen Rant

