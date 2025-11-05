Fani obsadzają go jako Batmana w DCU. „Najseksowniejszy mężczyzna na świecie” odpowiada

Fot. Netflix

Reklama

Jonathan Bailey w programie The Tonight Show z Jimmym Fallonem został spytany, co sądzi o tym, że fani obsadzają go w roli nowego Batmana. Aktor, który zdobył sławę dzięki roli w serialu Bridgertonowie, a niedawno został ogłoszony „najseksowniejszym mężczyzną na świecie” przez People, odpowiedział w ten sposób:

Czy zagrałbym Batmana? Dorastałem z Valem Kilmerem, George'em Clooneyem, no i oczywiście Christianem Bale'em i Robertem Pattinsonem – powiedział Jonathan Bailey.

Następnie aktor dodał, że rola Mrocznego Rycerza „to dziedzictwo”, co potwierdza, że zdaje sobie sprawę, z jakimi ogromnymi oczekiwaniami i odpowiedzialnością wiąże się ten casting. W końcu Batman, obok Supermana i Wonder Women, to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci DC.

Myślę, że James Gunn jest niesamowity. Kto wie? – zakończył wątek Jonathan Bailey, co sugeruje, że jest otwarty na rolę Batmana w DCU.

Czy Jonathan Bailey to dobry wybór na Batmana?

Warto dodać, że o fancastingu Jonathana Baileya zrobiło się głośno właśnie dlatego, że w grudniu 2024 roku sam James Gunn polubił post na BlueSky, w którym autor wpisu zaproponował go w roli Batmana. Według wielu osób to sugeruje, że filmowiec na poważnie rozważa taką opcję.

Być może byłaby to trochę nieoczywista decyzja, ponieważ Jonathan Bailey jest głównie znany z Bridgertonów, Wicked i serii Jurassic World – a żaden z tych tytułów raczej nie kojarzy się z kinem superbohaterskim. Wiele osób widziałoby także w roli Batmana kogoś bardziej umięśnionego i o bardziej potężnej sylwetce. Z drugiej strony, nikt nie wierzył w casting Roberta Pattinsona, mając przed oczami wampira ze Zmierzchu, a teraz jego interpretacja jest powszechnie chwalona. A James Gunn wielokrotnie udowodnił, że ma nosa do castingów, co widać chociażby po niespodziewanym sukcesie Strażników Galaktyki.

Batman wolnymi krokami zmierza w stronę DCU...

Na razie nie obsadzono Batmana w DCU. Wiemy jednak, że dostanie swój film, nazwany The Brave and The Bold. Skupi się na relacji Mrocznego Rycerza i Robina. Tym drugim będzie Damian Wayne. Andy Muschietti został zatrudniony w roli reżysera w 2023 roku. Od tej pory dostajemy jednak dość skąpe aktualizacje na ten temat.

W międzyczasie mamy również obsadzonego Roberta Pattinsona w roli Batmana. Akcja jego filmów rozgrywa się jednak w Elseworlds, z dala od głównej osi czasu DCU. Choć casting aktora spotkał się z wieloma wątpliwościami, aktualnie jest bardzo chwalony i gwiazdor postawił poprzeczkę wysoko, o czym wspomnieliśmy już wyżej.

DCU - wszystkie nadchodzące filmy

Nie tylko The Brave and The Bold już zapowiedziano. Zobaczcie pełną listę w poniższej galerii.