Steam Deck z ważną aktualizacją. Użytkownicy czekali na to od dawna

Valve dodało długo wyczekiwaną przez wielu użytkowników Steam Decka funkcję. W najnowszej wersji beta oprogramowania pojawiła się możliwość pobierania gier i aktualizacji przy wyłączonym ekranie.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Steam Deck 
steamos valve steam
Steam Deck fot. Valve
Nowa opcja jest domyślnie aktywna, gdy konsola jest podłączona do zasilania. Gry i aktualizacje można pobierać przy wyłączonym ekranie, a po zakończeniu procesu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Funkcję można również włączyć podczas pracy na baterii — w tym przypadku Steam Deck przejdzie w stan uśpienia, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20%.

Pobieranie przy wyłączonym ekranie można uruchomić na dwa sposoby: ręcznie, wybierając odpowiednią opcję w pojawiającym się oknie dialogowym, lub automatycznie — po pewnym czasie bezczynności. Dodatkowo naciśnięcie przycisku lub poruszenie urządzeniem spowoduje wyświetlenie ekranu z postępem pobierania. Z tego miejsca można w pełni wybudzić Steam Decka lub pozwolić mu kontynuować pobieranie przy wyłączonym wyświetlaczu.

Według informacji podanych przez Valve nowa funkcja powinna w ciągu najbliższego miesiąca opuścić fazę beta testów i trafić do stabilnej wersji SteamOS.

Źródło: pcgamer.com

