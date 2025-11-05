Reklama
Pięć koszmarnych nocy 2 - nowy zwiastun. Kontynuacja z potworami powraca

Pięć koszmarnych nocy 2 to kontynuacja udanego horroru z 2023 roku, który osiągnął sukces komercyjny i zebrał fantastyczne recenzje widzów i krytyków. Grudzień 2025 roku będzie pełen grozy dzięki temu filmowi.
Adam Siennica
Pięć koszmarnych nocy 2 fot. materiały prasowe
Nowy zwiastun horroru Pięć koszmarnych nocy 2 odsłania karty z kontynuacji hitu z 2023 roku. Historia rozgrywa się rok po wydarzeniach z jedynki, a animatroniczne potwory znów będą siać grozę na ekranie. Podobnie jak jedynka, tak i sequel jest oparty na grze pod tym samym tytułem. Oczekiwania są duże, ponieważ Pięć koszmarnych nocy było najbardziej dochodowym horrorem 2023 roku.

Pięć koszmarnych nocy 2 - zwiastun

Pięć koszmarnych nocy 2 - opis fabuły

Minął rok od przerażających wydarzeń. Krążą historie o tym, co wówczas się zdarzyło, i teraz stały się one miejską legendą, która zainspirowała specjalny festiwal. Były ochroniarz Mike (Josh Hutcherson) i policjantka Vanessa (Elizabeth Lail) ukrywali prawdę przed 11-letnią siostrą Mike'a, Abby (Piper Rubio), dotyczącą losu jej animatronicznych przyjaciół. Kiedy Abby wraca na miejsce zdarzenia, by odszukać Freddy’ego, Bonnie, Chicę i Foxy, doprowadzi to do serii przerażających wydarzeń, które odkryją mroczną tajemnicę tego miejsca i wypuszczą na świat coś, co było ukryte przez dekady.

W obsadzie są również Theodus Crane, Matthew Lillard, Freddy Carter, Wayne Knight, McKenna Grace oraz Skeet Ulrich. Za kamerą stoi Emma Tammi, a autorem scenariusza jest twórca gry Scott Cawthon.

Pięć koszmarnych nocy 2 - premiera 5 grudnia 2025 roku w kinach na świecie i w Polsce.

Źródło: YouTube

