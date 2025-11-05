fot. AMC

Serial The Walking Dead, który przedstawia historię ludzi walczących o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie, zadebiutował w 2010 roku. Z każdym sezonem zyskiwał coraz większą popularność. Doczekał się 11 serii, adaptując całą historię z komiksu o tym samym tytule. Ponadto powstało kilka spin-offów, opowiadających o nowych postaciach (Fear The Walking Dead, The Walking Dead: Nowy świat, Tales of the Walking Dead), jak i o tych ulubionych bohaterów widzów (The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: Daryl Dixon i The Walking Dead: The Ones Who Live).

The Walking Dead zyskał status kultowego, więc nie dziwi, że podczas aukcji rekwizytów i pamiątek z serialu, która odbyła się w dniach 30 października - 1 listopada, łączna sprzedaż osiągnęła zawrotną kwotę 1,97 mln dolarów. 892 unikatowe przedmioty licytowało 1840 osób z całego świata.

Najdroższe przedmioty aukcji The Walking Dead Universe

Najwięcej zapłacono za rewolwer .357 Magnum Ricka Grimesa (Andrew Lincoln), który został sprzedany za 125 000 dolarów. Tuż za nim znalazł się jeden z najbardziej rozpoznawalnych rekwizytów serialu: kij baseballowy "Lucille" Negana (Jeffrey Dean Morgan), który został sprzedany za 100 000 dolarów.

Inne pamiętne bronie, kostiumy i pojazdy z The Walking Dead również osiągnęły wysokie ceny sprzedaży:

kusza Daryla Dixona - 35 000 dolarów

katana Michonne - 25 000 dolarów

kostium "Teddy Bear Girl" z pierwszego odcinka - 19 375 dolarów

Pontiac GTO z autografem Andrew Lincolna z 1. sezonu - 31 250 dolarów.

Podobną kwotę co Pontiac osiągnął wojskowy wóz Althei MRAP z Fear the Walking Dead. Zobaczcie poniżej, jakie przedmioty znalazły się na aukcji The Walking Dead Universe.

