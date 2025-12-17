fot. TikTok: @mia.maldini / Pixabay

Członkowie branży filmowej i pasjonaci kina coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji. Choć spora część internautów jest zniesmaczona wytworami AI i pozostaje zgodna co do tego, że ta ''zabija'' prawdziwą sztukę, inni bawią się świetnie odnajdują się w świecie tej nowej technologii i chętnie dołączają do trendów. Pod koniec 2025 roku media społecznościowe podbił kolejny trend AI. Internauci dzielą się nagraniami, na których pozują do selfie z postaciami z filmów. Za sprawą niektórych z nich internauci mogą przekonać się między innymi, jak aktorzy wyglądaliby w rolach postaci z popularnych animacji, gdyby te doczekały się wersji live-action.

Tak wyglądają selfie z postaciami z filmów stworzone przez AI

Spora część nagrań przedstawiających selfie z bohaterami filmów ma po kilka milionów wyświetleń. Jednym z takich przykładów jest znajdujący się poniżej film udostępniony przez użytkownika platformy X o nazwie @pabloprompt. Internauta postanowił sprawdzić, który aktorzy zdaniem AI pasowaliby do Dragon Balla w wersji live-action. Do viralowego trendu dołączyli również użytkownicy TikToka, który przenieśli się między innymi na plany superbohaterskich produkcji, do domu Kevina McCallistera i do Hogwartu. Aby przenieść się na plan filmowy internauci najczęściej korzystają z ChatGPT z funkcją generowania obrazów i nagrań. Do stworzenia jednego z poniższych nagrań wykorzystana została również bazująca na AI platforma Clipify.

