Ogromna zmiana w mocach Petera Parkera? To ma pojawić się w zwiastunie Spider-Mana 4!

Mamy kolejne wniosku z przecieków zwiastuna filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Najpewniej moce Petera Parkera przejdą pewną ewolucję.
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
plotka Spider-Man: Całkiem nowy dzień Spider-Man 4 MCU
Spider-Man Marvel/Sony
Z przecieków zwiastuna Spider-Man: Całkiem nowy dzień wynika, że zobaczymy moce Petera Parkera w zupełnie nowej odsłonie. 

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - ewolucja mocy Petera Parkera

Peter Parker prawdopodobnie odkryje, że posiada organiczną sieć. W zwiastunie widzimy, jak Tom Holland bez koszulki strzela pajęczynami i jest zszokowany tym, co się z nim dzieje. Według niektórych fanów ma pojawić się scena, w której Pajączek wyłania się z kokonu z pajęczyny. Lektor komentujący całe zdarzenie wspomina o cyklu życia pająka i tym, że ma przejść on przez pewne odrodzenie. Nie można jednak stuprocentowo potwierdzić tego przecieku przez bardzo słabą jakość nagrania będącego materiałem źródłowym. Jeśli te plotki się potwierdzą, Marvel Studios ma szansę na zgłębienie tematu prawdziwego pajęczego zmysłu i tego, co oznacza dla Petera korzystanie z organicznej pajęczyny. 

Wyciek zwiastuna ujawnia, kogo Sadie Sink gra w Spider-Manie 4. Byliśmy w błędzie

Premiera kinowa filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
plotka Spider-Man: Całkiem nowy dzień Spider-Man 4 MCU
