Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Szok! Oscary porzucają telewizję. To koniec epoki w historii transmisji gali!

Od 2029 roku transmisja z gali Oscarów nie będzie emitowana w żadnej telewizji na świecie. Oficjalnie ogłoszono, że YouTube zakupił prawa i będzie je mieć na wyłączność przez kolejne lata. Co dokładnie planują na Oscary 2029?
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  oscary 
Oscary 2024 oscars.org
Reklama

To prawdziwy szok dla branży. YouTube wygrał batalię i zakupił prawa do transmisji wszystkiego związanego z galą rozdania Oscarów począwszy od 2029 roku. Umowa Disneya na transmisję kończy się wraz z 2028 rokiem, czyli setną galą rozdania Oscarów. Od wielu lat prawa miał Disney i sprzedawał możliwość transmisji lokalnym telewizjom w różnych krajach świata. W Polsce w ostatnich latach było to CANAL+.

Oscary 2029 na YouTube

Umowa YouTube została podpisana z Akademią Filmową do 2033 roku. Potwierdzono, że Oscary 2029 będą transmitowane przez YouTube globalnie, czyli w każdym kraju świata i za darmo! Umowa dotyczy też pokazywania wszystkich ujęć zza kulis, transmisji z czerwonego dywanu przed galą, samej gali, wydarzenia zwanego Governor Ball, transmisji lunchu osób nominowanych do Oscara, wywiadów czy nawet podcastów na ten temat. Jest w tym wiele innych szczegółów, ale to są te najważniejsze punkty.

- Oscary są jedną z najważniejszych instytucji kultury, honorującą doskonałość w opowiadaniu historii i artystyczne dokonania. Współpraca z Akademią, by pokazać tę celebrację sztuki rozrywki widzom na całym świecie, zainspiruje nowe pokolenia do kreatywności i do kochania filmu, jednocześnie pozostając wierną dziedzictwu Oscarów - powiedział prezes YouTube'a, Neal Mohan.

Źródła Deadline donoszą, że władze amerykańskiej telewizji ABC oraz Disney traktują to jako sukces i odczuwają ulgę, ponieważ Akademia Filmowa żądała kosmicznej kwoty za przedłużenie praw. A ta kwota nie miała sensu dla Disneya.

- Będziemy mogli celebrować kino, inspirować nowe pokolenia filmowców i dać dostęp do naszej historii filmu na globalną skalę bez precedensu - mówią Bill Kramer, prezes Akademii Filmowej, oraz dyrektorka Akademii Lynette Howell Taylor.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  oscary 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Google Pixel Buds 2a
-

Google Pixel Buds 2a – własny J.A.R.V.I.S. w wersji „light”

2 Spider-Man
-
Plotka

Ogromna zmiana w mocach Petera Parkera? To ma pojawić się w zwiastunie Spider-Mana 4!

3 Spryciarz
-

Zwiastun 2. sezonu Spryciarza. W co wpakował się Jack Dawkins?

4 Avengers: Doomsday
-

Odliczanie Marvel to coś więcej niż zapowiedź Doomsday? Ten motyw pochodzi z komiksów

5 9. Mission: Impossible - Final Reckoning
-

Mission: Impossible - The Final Reckoning - premiera w streamingu. Gdzie obejrzeć?

6 Stranger Things: Tales from 85
-

Nowe kadry z animacji Stranger Things. Czy rysowane dzieciaki oddają ducha aktorów?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e09

Agenci NCIS

s2025e242

Moda na sukces

s28e18

The Voice

s28e19

The Voice

s02e03

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e73

s39e09

s2025e245

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katheryn Winnick
Katheryn Winnick

ur. 1977, kończy 48 lat

Kiersey Clemons
Kiersey Clemons

ur. 1993, kończy 32 lat

Rian Johnson
Rian Johnson

ur. 1973, kończy 52 lat

Milla Jovovich
Milla Jovovich

ur. 1975, kończy 50 lat

Laurie Holden
Laurie Holden

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

4

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

7

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

8

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772. Co się wydarzy?

10

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV