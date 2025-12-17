Szok! Oscary porzucają telewizję. To koniec epoki w historii transmisji gali!

To prawdziwy szok dla branży. YouTube wygrał batalię i zakupił prawa do transmisji wszystkiego związanego z galą rozdania Oscarów począwszy od 2029 roku. Umowa Disneya na transmisję kończy się wraz z 2028 rokiem, czyli setną galą rozdania Oscarów. Od wielu lat prawa miał Disney i sprzedawał możliwość transmisji lokalnym telewizjom w różnych krajach świata. W Polsce w ostatnich latach było to CANAL+.
Oscary 2029 na YouTube
Umowa YouTube została podpisana z Akademią Filmową do 2033 roku. Potwierdzono, że Oscary 2029 będą transmitowane przez YouTube globalnie, czyli w każdym kraju świata i za darmo! Umowa dotyczy też pokazywania wszystkich ujęć zza kulis, transmisji z czerwonego dywanu przed galą, samej gali, wydarzenia zwanego Governor Ball, transmisji lunchu osób nominowanych do Oscara, wywiadów czy nawet podcastów na ten temat. Jest w tym wiele innych szczegółów, ale to są te najważniejsze punkty.
Źródła Deadline donoszą, że władze amerykańskiej telewizji ABC oraz Disney traktują to jako sukces i odczuwają ulgę, ponieważ Akademia Filmowa żądała kosmicznej kwoty za przedłużenie praw. A ta kwota nie miała sensu dla Disneya.
Źródło: deadline.com