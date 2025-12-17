Zwiastun 2. sezonu Spryciarza. W co wpakował się Jack Dawkins?

Disney+

Disney pokazał zwiastun 2. sezonu serialu o największym spryciarzu w XIX wiecznej Australii. Nowa odsłona zapowiada jeszcze więcej ryzyka, humoru, emocji i intryg, gdy nad Port Victory zawisa widmo chaosu. SW rolę Dr. Jacka Dawkinsa, znanego jako tytułowy Spryciarz, wciela się Thomas Brodie-Sangster. Postać ta prowadzi podwójne życie dorosłego w odległej kolonii karnej Port Victory w Australii.

Spryciarz - zwiastun 2. sezonu

Spryciarz powraca i ma poważne kłopoty. Grozi mu szubienica, ściga go inspektor Boxer, nowy stróż prawa w Port Victory, a jeśli zobaczy kobietę, którą kocha, Lady Belle, zostanie powieszony.

W obsadzie znajdują się David Thewlis jako Norbert Fagin oraz Maia Mitchell jako Lady Belle Fox. Dołączyli również Luke Bracey, Jeremy Sims jako Wuj Dickie oraz Zac Burgess jako Phineas Golden.Do powracających aktorów należą Susie Porter jako Lady Jane Fox, Damien Garvey jako Governor Fox i Tim Minchin jako przebiegły Darius Cracksworth. Lucy-Rose Leonard wraca jako Lady Fanny Fox, Nicholas Burton jako Dr Sneed, Kim Gyngell jako The Prof, a Luke Carroll ponownie wciela się w Tima Billiberllary’ego.

Premiera na Disney+ odbędzie się 10 lutego 2026 roku

Spryciarz - zdjęcia z 2. sezonu