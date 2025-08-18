Aimee Lou Wood odwiedziła butik we Wrocławiu i zaszalała z zakupami

fot. HBO / Pixabay

Aimee Lou Wood jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Widzowie pokochali ją między innymi za rolę Aimee Gibbs w emitowanym od 2019 do 2023 roku serialu Netflixa Sex Education. W 2025 roku brytyjska aktorka dała się z kolei poznać jako Chelsea w 3. sezonie serialu Biały Lotos, który można oglądać na HBO Max. Okazuje się, że Aimee Lou Wood w sierpniu 2025 roku wybrała się do Wrocławia. 31-latka odwiedziła tam pewien butik.

Aimee Lou Wood zrobiła zakupy we wrocławskim butiku

Aimee Lou Wood wpadła z wizytą do butiku Rudy Biznes znajdującego się przy wrocławskiej ul. Wita Stwosza 12a. Prowadzi go Milena Zarabska, która już od ponad dekady pasjonuje się modą vintage. Właścicielka zrelacjonowała, że Aimee Lou Wood najpierw zatrzymała się przed witryną jej sklepu i zrobiła zdjęcia. Potem wróciła na miejsce wraz ze swoimi koleżankami i "kupiła wszystko bez mierzenia". Milena Zarabska wspomniała o wizycie Aimee Lou Wood na profilu Butiku na Instagramie:

Miałam ogromną przyjemność gościć aktorkę Aimee Lou Wood @aimeelouwood – znaną z ról w serialach „Sex Education” i „Biały lotos” – w moim sklepie vintage 🧡 To, że wybrała moją małą firmę, znaczy dla mnie bardzo wiele. Cieszę się, że znalazła coś, co jej się spodobało. Mam nadzieję, że jej znaleziska przyniosą jej radość i będą się pięknie nosić 🫶🏻Dziękuję za zaufanie – to naprawdę bardzo wiele znaczy ✨

Właścicielka butiku dołączyła do wpisu zdjęcie z aktorką, które możecie zobaczyć poniżej: