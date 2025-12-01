Z okazji The Game Awards 2025 na pustyni pojawiła się tajemnicza rzeźba. Internauci snują teorie
Zdaniem niektórych rzeźba zwiastuje zapowiedź kolejnego dodatku do Diablo 4, inni zaś podejrzewają, że może mieć ona związek z marką God of War. Wszystko stanie się jasne 11 grudnia.
Geoff Keighley postanowił podsycić zainteresowanie graczy przed zbliżającą się galą The Game Awards 2025. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie tajemniczej rzeźby, która niedługo później została odnaleziona przez internautów na pustyni Mojave. Można przypuszczać, że instalacja jest powiązana z jedną z zapowiedzi planowanych na wydarzenie odbywające się 11 grudnia.
28 listopada w sieci pojawiło się zdjęcie rzeźby z podpisem „regal.inspiring.thickness”. Część internautów szybko rozpoznała w nim adres zapisany w systemie What3Words, a niedługo później ustalono, że wskazuje on odludne miejsce na pustyni Mojave w Kalifornii. Niektórzy gracze postanowili pojechać pod wskazane współrzędne i zastali tam statuę przedstawiającą m.in. szkielety oraz demoniczne postacie.
Odkrycie natychmiast wywołało falę spekulacji. Społeczność podejrzewa, że instalacja zapowiada jakieś ogłoszenie związane z The Game Awards 2025. Wśród najczęściej powtarzanych teorii pojawiają się te dotyczące kolejnego dodatku do Diablo 4 (ze względu na demoniczne motywy) oraz nowej odsłony God of War, tym razem osadzonej w realiach mitologii egipskiej. Nie brakuje również domysłów, że może chodzić o The Elder Scrolls VI, nową odsłonę Dooma, a nawet... Half-Life 3, choć w tym akurat przypadku trudno doszukać się jakichkolwiek nawiązań do tej marki w wyglądzie rzeźby.
Źródło: x.com
