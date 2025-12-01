placeholder
Reklama
placeholder

Twórcy Hollow Knight: Silksong nie pojawią się na The Game Awards 2025? Powód zaskakuje

Hollow Knight: Silksong ma szansę na zdobycie pięciu nagród podczas tegorocznej edycji The Game Awards. Mimo to twórcy ze studia Team Cherry nie są pewni, czy pojawią się na gali.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
Clair Obscur: Expedition 33 hollow knight: silksong silksong
Hollow Knight: Silksong fot. Team Cherry
Reklama

Hollow Knight: Silksong zdobyło pięć nominacji do The Game Awards 2025, jednak twórcy ze studia Team Cherry – Ari Gibson i William Pellen – nie są pewni, czy wybiorą się na tegoroczną galę. Jak sami przyznają, są przekonani, że ich gra przegra rywalizację z docenionym przez graczy i krytyków Clair Obscur: Expedition 33.

W rozmowie z serwisem Bloomberg duet został zapytany o plany związane z wydarzeniem. Pellen początkowo stwierdził, że są „dość zajęci”, a później zasugerował, że nawet przygotowanie nagranego wcześniej filmu z podziękowaniami na wypadek zwycięstwa nie będzie konieczne.

W tym roku jesteśmy bezpieczni. Expedition 33 to gra wyjątkowa i przystępna dla szerszej publiki. My balansujemy na krawędzi. Jednych zachwycamy, innych irytujemy.

Hollow Knight: Silksong powalczy o pięć statuetek w kategoriach: Gra Roku, Najlepsza Reżyseria Artystyczna, Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa i Muzyka, Najlepsza Gra Niezależna oraz Najlepsza Gra Akcji/Przygodowa. Expedition 33 zdobyło aż 12 nominacji — w tym w niemal wszystkich kategoriach, w których rywalizuje również Silksong, z wyjątkiem ostatniej.

W wywiadzie Gibson i Pellen ujawnili także, że trwają prace nad DLC do Hollow Knight: Silksong. Na razie nie podzielili się jednak żadnymi szczegółami na temat rozszerzenia.

Źródło: bloomberg.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
Clair Obscur: Expedition 33 hollow knight: silksong silksong
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Scarlett Johansson
-

Scarlett Johansson broni Woody'ego Allena. Aktorka od lat jest po stronie reżysera

2 Marvel Studios: Assembled
-
Plotka

Seria Assembled została anulowana. Jaki jest powód?

3 3. Walkiria, władca Nowego Asgardu (Tessa Thompson) - potwierdzona. Z pewnością to będzie ciekawe wcielenie bohaterki, która nie tylko została królem, ale będzie miała także całkiem nowy kostium, a także moce.
-

Co dalej z Walkirią w MCU? Tessa Thompson odpowiada

4 4. Thanos uzbrojony w Rękawicę Nieskończoności - W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w naszym zestawieniu nie braliśmy pod uwagę postaci, które weszły w posiadanie danej siły tylko na chwilę – stąd brak Iron Mana i Hulka z Rękawicą Nieskończoności czy absorbującego moc Ego Star-Lorda. Thanos z mocy Kamieni Nieskończoności korzystał jednak stosunkowo długo; koniec końców stał się jedną z najpotężniejszych postaci w historii uniwersum, wymazując połowę istnienia za pomocą jednego pstryknięcia palcami.
-

Josh Brolin wspomina przygodę z MCU. Jednoczęściowa piżama, kropki na twarzy i "jeden wielki żart"

5 Buffy: Postrach wampirów
-

Spike czy Angel? Reżyserka nowej Buffy wybrała stronę

6 Control: Ultimate Edition
-

Zapowiedź kontynuacji Control coraz bliżej? Remedy rejestruje znak towarowy Control Resonant

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV