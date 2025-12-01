Twórcy Hollow Knight: Silksong nie pojawią się na The Game Awards 2025? Powód zaskakuje

fot. Team Cherry

Hollow Knight: Silksong zdobyło pięć nominacji do The Game Awards 2025, jednak twórcy ze studia Team Cherry – Ari Gibson i William Pellen – nie są pewni, czy wybiorą się na tegoroczną galę. Jak sami przyznają, są przekonani, że ich gra przegra rywalizację z docenionym przez graczy i krytyków Clair Obscur: Expedition 33.

W rozmowie z serwisem Bloomberg duet został zapytany o plany związane z wydarzeniem. Pellen początkowo stwierdził, że są „dość zajęci”, a później zasugerował, że nawet przygotowanie nagranego wcześniej filmu z podziękowaniami na wypadek zwycięstwa nie będzie konieczne.

W tym roku jesteśmy bezpieczni. Expedition 33 to gra wyjątkowa i przystępna dla szerszej publiki. My balansujemy na krawędzi. Jednych zachwycamy, innych irytujemy.

Hollow Knight: Silksong powalczy o pięć statuetek w kategoriach: Gra Roku, Najlepsza Reżyseria Artystyczna, Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa i Muzyka, Najlepsza Gra Niezależna oraz Najlepsza Gra Akcji/Przygodowa. Expedition 33 zdobyło aż 12 nominacji — w tym w niemal wszystkich kategoriach, w których rywalizuje również Silksong, z wyjątkiem ostatniej.

W wywiadzie Gibson i Pellen ujawnili także, że trwają prace nad DLC do Hollow Knight: Silksong. Na razie nie podzielili się jednak żadnymi szczegółami na temat rozszerzenia.