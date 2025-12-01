Twórcy Hollow Knight: Silksong nie pojawią się na The Game Awards 2025? Powód zaskakuje
Hollow Knight: Silksong ma szansę na zdobycie pięciu nagród podczas tegorocznej edycji The Game Awards. Mimo to twórcy ze studia Team Cherry nie są pewni, czy pojawią się na gali.
Hollow Knight: Silksong zdobyło pięć nominacji do The Game Awards 2025, jednak twórcy ze studia Team Cherry – Ari Gibson i William Pellen – nie są pewni, czy wybiorą się na tegoroczną galę. Jak sami przyznają, są przekonani, że ich gra przegra rywalizację z docenionym przez graczy i krytyków Clair Obscur: Expedition 33.
W rozmowie z serwisem Bloomberg duet został zapytany o plany związane z wydarzeniem. Pellen początkowo stwierdził, że są „dość zajęci”, a później zasugerował, że nawet przygotowanie nagranego wcześniej filmu z podziękowaniami na wypadek zwycięstwa nie będzie konieczne.
Hollow Knight: Silksong powalczy o pięć statuetek w kategoriach: Gra Roku, Najlepsza Reżyseria Artystyczna, Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa i Muzyka, Najlepsza Gra Niezależna oraz Najlepsza Gra Akcji/Przygodowa. Expedition 33 zdobyło aż 12 nominacji — w tym w niemal wszystkich kategoriach, w których rywalizuje również Silksong, z wyjątkiem ostatniej.
W wywiadzie Gibson i Pellen ujawnili także, że trwają prace nad DLC do Hollow Knight: Silksong. Na razie nie podzielili się jednak żadnymi szczegółami na temat rozszerzenia.
Źródło: bloomberg.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
01
gru
Marvel Cosmic Invasion
01
gru
Troll 2
02
gru
Destiny 2: Renegades
03
gru
Miłość w prezencie
04
gru
Thief VR: Legacy of Shadows
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1935, kończy 90 lat