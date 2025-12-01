placeholder
Reklama
placeholder

James Cameron o AI: "Dla mnie to wielkie "nie, dziękuję". To coś przerażającego"

James Cameron już przy okazji pierwszego Terminatora udowodnił, że nie jest fanem nadmiernego rozwoju sztucznej inteligencji i pokazał swoje obawy w samej produkcji. Jak skomentował aktualny krajobraz Hollywood w obliczu rozwoju tej technologii?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  James Cameron 
AI
Avatar 3 - James Cameron fot. 20th Century Studios
Reklama

Powiedzieć, że James Cameron nie jest fanem sztucznej inteligencji, to jak nie powiedzieć nic. W serii Terminator wprost ostrzegał przed nadmiernym rozwojem tej technologii i stworzył obraz potencjalnej przyszłości, w której maszyny zbuntowały się przeciwko ludzkości i doprowadziły ją na skraj wyginięcia. Z kolei w Avatarze otwarcie krytykuje działania korporacji i wskazuje ludzką chciwość i pogoń technologiczną za przyczynę niszczenia całych ekosystemów i planety. 

Technologia generatywnej sztucznej inteligencji się jednak nie zatrzymuje, a w Hollywood każdy już słyszał o Tilly Norwood - "aktorce", która została stworzona za pomocą tej technologii. James Cameron również miał kilka słów do powiedzenia w tym temacie.

Tron: Ares - usunięta scena w sieci. Twórca serii pojawia się w epizodzie!

Rozmowę z CBS Sunday Morning rozpoczął od przypomnienia, że z początku branża obawiała się, że jego praca nad Avatarem pozbawi aktorów pracy, a reżyser chce ich "zastępować efektami specjalnymi". Reżyser podkreślił, że to kompletna nieprawda i stało się coś innego. W końcu aktorzy na planie Avatara są niezwykle potrzebni i wszyscy pracują jak w każdym innym filmie - po prostu mają na sobie kostiumy do motion capture.

Po drugiej stronie spektrum jest generatywne AI, które potrafi stworzyć postać. Może stworzyć aktora. Za pomocą tekstu jest w stanie stworzyć występ aktorski od zera. Dla mnie to wielkie "nie, dziękuję". To coś przerażającego. To przeciwieństwo tego, co my robimy.

Ranking filmów science fiction, które trafnie przewidziały przyszłość

„Otchłań” (1989) – użycie specjalnego płynu do oddychania. W prawdziwym świecie w 2017 roku niemieccy naukowcy zaczęli faktycznie testować proces „wentylacji cieczą” w trakcie nurkowania.

arrow-left
„Otchłań” (1989) – użycie specjalnego płynu do oddychania. W prawdziwym świecie w 2017 roku niemieccy naukowcy zaczęli faktycznie testować proces „wentylacji cieczą” w trakcie nurkowania.
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  James Cameron 
AI
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Dom Dobry
-

Dom Dobry pnie się na podium oglądalności. Coraz wyższe wyniki filmu Smarzowskiego

2 Rzeźba - The Game Awards 2025
-

Z okazji The Game Awards 2025 na pustyni pojawiła się tajemnicza rzeźba. Internauci snują teorie

3 Hollow Knight: Silksong
-

Twórcy Hollow Knight: Silksong nie pojawią się na The Game Awards 2025? Powód zaskakuje

4 Scarlett Johansson
-

Scarlett Johansson broni Woody'ego Allena. Aktorka od lat jest po stronie reżysera

5 Marvel Studios: Assembled
-
Plotka

Seria Assembled została anulowana. Jaki jest powód?

6 3. Walkiria, władca Nowego Asgardu (Tessa Thompson) - potwierdzona. Z pewnością to będzie ciekawe wcielenie bohaterki, która nie tylko została królem, ale będzie miała także całkiem nowy kostium, a także moce.
-

Co dalej z Walkirią w MCU? Tessa Thompson odpowiada

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV