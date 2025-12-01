James Cameron o AI: "Dla mnie to wielkie "nie, dziękuję". To coś przerażającego"
James Cameron już przy okazji pierwszego Terminatora udowodnił, że nie jest fanem nadmiernego rozwoju sztucznej inteligencji i pokazał swoje obawy w samej produkcji. Jak skomentował aktualny krajobraz Hollywood w obliczu rozwoju tej technologii?
Powiedzieć, że James Cameron nie jest fanem sztucznej inteligencji, to jak nie powiedzieć nic. W serii Terminator wprost ostrzegał przed nadmiernym rozwojem tej technologii i stworzył obraz potencjalnej przyszłości, w której maszyny zbuntowały się przeciwko ludzkości i doprowadziły ją na skraj wyginięcia. Z kolei w Avatarze otwarcie krytykuje działania korporacji i wskazuje ludzką chciwość i pogoń technologiczną za przyczynę niszczenia całych ekosystemów i planety.
Technologia generatywnej sztucznej inteligencji się jednak nie zatrzymuje, a w Hollywood każdy już słyszał o Tilly Norwood - "aktorce", która została stworzona za pomocą tej technologii. James Cameron również miał kilka słów do powiedzenia w tym temacie.
Rozmowę z CBS Sunday Morning rozpoczął od przypomnienia, że z początku branża obawiała się, że jego praca nad Avatarem pozbawi aktorów pracy, a reżyser chce ich "zastępować efektami specjalnymi". Reżyser podkreślił, że to kompletna nieprawda i stało się coś innego. W końcu aktorzy na planie Avatara są niezwykle potrzebni i wszyscy pracują jak w każdym innym filmie - po prostu mają na sobie kostiumy do motion capture.
