Dom Dobry pnie się na podium oglądalności. Coraz wyższe wyniki filmu Smarzowskiego

Dom Dobry od popularnego polskiego reżysera Wojciecha Smarzowskiego przebił kolejny milion w kwestii oglądalności. Niewiele produkcji w tym roku może pochwalić się tak olbrzymim sukcesem.
Tagi:  Wojciech Smarzowski 
wyniki box office dom dobry
Dom Dobry fot. materiały prasowe
Dom Dobry po raz kolejny przebija sam siebie osiągając wynik dwóch milionów widzów, którzy wybrali się na seans. Reżyser od pierwszych dni osiąga sukcesy, gdyż produkcja przyciągnęła do kin aż 310 678 widzów w weekend otwarcia. Wynik od tego momentu wciąż rośnie, a jak na razie  jedyny film  jaki przewyższa mroczne dzieło w kategorii oglądalności to adaptacja Minecrafta, na którą poszło aż 2,85 milionów Polaków.

Dom Dobry – fabuła, obsada

Romans w sieci prowadzi Gośkę do Grześka, który wydaje się idealny — przynosi kwiaty i oświadcza się jej w Wenecji. Jednak ich miłosna historia szybko nabiera mrocznego charakteru, gdy wspólny dom staje się dla niej coraz bardziej niebezpiecznym miejscem.

Wojciech Smarzowski jest odpowiedzialny za reżyserię i scenariusz. Za kamerą stanął Paweł Tybora, natomiast scenografią zajęła się Joanna Macha, kostiumami Magdalena Rutkiewicz, a montażem Krzysztof Komander. Autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska.

W obsadzie znaleźli się Tomasz Schuchardt, Agata Turkot, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka.

Producentami Domu Dobrego są Wojciech Gostomczyk i Janusz Hetman z firmy produkcyjnej Lucky Bob. Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Entertainment Polska.

Źródło: x.com

Co o tym sądzisz?
