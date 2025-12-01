placeholder
Millie Bobby Brown jako X-Menka? Marvel ją chce - kogo może zagrać?

Millie Bobby Brown jako Jedenastka w Stranger Things ma nadludzkie moce. Niewykluczone, że w przyszłości aktorka nadal będzie grać takie postacie. Plotka o jej związku z nadchodzącym filmem o X-Menach rozgrzała fanów.
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Rogue, Jean Grey i Kitty Pryde fot. Netflix
Według MyTimeToShineHello, którego doniesienia nieraz się sprawdzały, Marvel Studios chce Millie Bobby Brown do jednej z głównych ról w nowym filmie o X-Menach. Nie wiadomo jeszcze, do jakiej postaci ją chcą, ale w sieci już są spekulacje. Wymienia się trzy członkinie X-Menów z komiksów: Kitty Pryde (znana jako Shadowcat), Rogue oraz Jean Grey. Czy według Was popularna odtwórczyni Jedenastki pasowałaby do którejś bohaterki? Dajcie znać w komentarzach.

nullfot. materiały prasowe

X-Men - co wiemy o filmie?

Michael Lesslie został ogłoszony jako scenarzysta, który współpracuje przy tekście z reżyserem Jakiem Schreierem (Thunderbolts*). Ma być to nowa grupa obsadzona kompletnie nowymi aktorami, którzy byliby na ekranach na lata. Starych X-Menów, których widzowie śledzili od 2000 roku, Marvel chce pożegnać w filmach Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Nie jest też wykluczone, że któraś z nowych postaci tutaj zadebiutuje.

Wizja fabularna na reboot X-Menów nie jest znana. Na pewno Kevin Feige, szef Marvela, będzie chciał zrobić to inaczej, by w oczach widzów pokazać, że to będzie coś innego niż stare filmy o mutantach.

X-Men mają być początkiem kolejnej sagi MCU, która - na razie według plotek - ma nazywać się Sagą Mutantów. Plotki nikt nie potwierdza ani nie dementuje.

Źródło: comicbookmovie.com

