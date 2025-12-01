placeholder
Powstała nowa książka w uniwersum Wicked. Czy to może być kolejna adaptacja?

Kinowa adaptacja Wicked okazała się wielkim hitem, a Universal Pictures zaciera już ręce, aby móc dalej spieniężyć całą markę. Możliwe, że okazja na to pojawi się już niebawem, ponieważ w 2026 roku w księgarniach pojawi się nowa książka z tego świata.
Galinda: A Charmed Childhood prequel
Wicked jest obecnie globalnym fenomenem kinowym. Druga część adaptacji słynnego broadwayowskiego musicalu świetnie sobie radzi w kinach i zebrała bardzo dobre oceny od krytyków i publiczności. To jednak zwieńczenie historii Glindy i Elphaby, w które wcielały się kolejno Ariana Grande i Cynthia Erivo. Universal Pictures zaciera jednak ręce, ponieważ sukces tej marki był bezsprzeczny. Mówiono już o planach na inne adaptacje, a niedługo w księgarniach pojawi się nowa książka od twórcy oryginału.

Zwierzogród 2 pobił kilkanaście rekordów! Co za mocarny start w kinach!

Gregory Maguire to autor książkowego Wicked, a także prequelu opowiadającego o Elphabie, czyli Elphie: A Wicked Childhood. W 2026 roku w księgarniach ma się pojawić za to jego nowa pozycja osadzona w tym świecie, a zatem Galinda: A Charmed Childhood. Premiera jest zaplanowana na 29 września 2026 roku. Zważywszy na to, jak wielkim sukcesem były obie części adaptacji musicalu powstałego na bazie jego książki, niewykluczone że Universal sięgnie po nowy materiał źródłowy, aby nadal czerpać zyski i tworzyć historie w ramach tego uniwersum. 

Stephen Schwartz, który skomponował wszystkie piosenki do musicalu, powiedział w rozmowie z Ankler:

Historia Glindy i Elphaby jest kompletna, ale są inne aspekty, które można rozwinąć. Gregory Maguire, nowelista oryginalnego Wicked, ma kilka książek na przykład. Jest też inny pomysł, nad którym dyskutujemy. Nie kontynuacja, ale dopełnienie. Tak to ujmę.

Galinda: A Charmed Childhood - opis fabuły

Galinda jest jednym z czterech dzieci urodzonych w szlacheckiej rodzinie, której brakuje jednak szczęścia. Jest jednocześnie ignorowana i rozpieszczana. Jej naturalna gracja każe jej przypuszczać odniesienie sukcesu w lokalnych zawodach tanecznych. To odwraca jej uwagę od problemów rodziny, bowiem lokalnym kupcom nie podoba się ich strategia biznesowa. Pochłonięta samozadowoleniem nie widzi w sobie sprytu i nie czuje potrzeby pielęgnowania go. W czasie, gdy jej ojciec unika pułapek zastawianych przez konkurencję, Galinda zaczyna tańczyć w kierunku życia, które może pomóc wynieść ją poza trudy dumnego dzieciństwa.

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  wicked 
Galinda: A Charmed Childhood prequel
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

