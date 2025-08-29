Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe TVP

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 692 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698 (1-5 września)

Związek Simona i Adeli wywoła oburzenie Marii Luisy, a Leonor wyruszy samotnie na Wyspę Małgorzaty. Doktor Val odkryje, że Jaime przyjmuje niebezpieczne dla zdrowia tabletki i zaleci jego pobyt w sanatorium, jednak Diego stanowczo się temu sprzeciwi. Tymczasem Antonio, chcąc zdobyć względy Lolity, spróbuje nakłonić Casildę do pomocy, grożąc odebraniem sobie życia. Diego niemal straci panowanie nad sobą, bo Ursula w rozmowie przypomni mu o śmierci jego matki. Simon, odnoszący coraz większe sukcesy w sprzedaży polis, dowie się, że Adela rozpowiada o jego rzekomym wyznaniu miłości. Maria Luisa dostrzeże Elvirę na obrazie, a Carmen postanowi odejść z pracy u Ursuli, a ona w odwecie zagrozi ujawnieniem jej adresu Raulowi Andrade.

Lolita zwierzy się Antonitowi, że wierzy w ciążącą na niej klątwę. Blanca będzie chciała zatrzymać Diega, który po kolejnej kłótni z bratem postanowi wyjechać. Maria Luisa nie przestanie trwać w przekonana, że rozpoznała Elvirę na portrecie, a Victor odnajdzie jej wizerunek na tle orientalnej architektury. Tymczasem Diego wyzna Simonowi, że nieumyślnie przyczynił się do śmierci własnej matki, a Antonito rozpocznie sprzedaż polis pogrzebowych, by spłacić dług wobec pułkownika Valverde. Maria Luisa i Victor postarają się rozwikłać zagadkę portretu kobiety w Izmirze, bo nie będą niepewni, czy przedstawia Elvirę. Jaime trafi do domu starców, gdzie opiekę nad nim obejmie pielęgniarka Castora, która będzie mieć przerażający plan. Fabiana otworzy odnowiony kiosk z gazetami i kwiatami, Adela będzie fantazjować o Simonie, a Servando postanowi spróbować swoich sił w konkursie na najlepszy napis nagrobny.

Maria Luisa i Victor w tajemnicy pokażą Simonowi portret Elviry, aby pułkownik nie dowiedział się, że jego córka żyje. Jaime, powoli odzyskując mowę, poprosi o rozmowę z synami, ale zostanie podduszony poduszką przez pielęgniarkę wynajętą przez Ursulę i trafi na salę operacyjną, gdzie lekarze będą walczyć o jego życie. Tymczasem Antonito umówi Lolitę na wizytę u specjalisty, który ma ją uspokoić i przekonać, że nie grozi jej śmierć.