UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Reklama

Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów.

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 342 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348 (1-6 grudnia)

Ciąża Bahar okaże się mistyfikacją. Tak naprawdę to Cavidan będzie spodziewać się dziecka, które potem planuje oddać swojej młodszej córce, która w ten sposób utrzyma przy sobie Kuzeya. Przez najbliższe miesiące Bahar planuje pozorować ciążę, aby jej mąż porzucił plany o rozwodzie. Tymczasem Naciye spróbuje przekonać Silę, żeby zniknęła z życia jej syna. Przyzna, że lubi ją i sama najchętniej pozbyłaby się Bahar i Cavidan po tym, co zrobiły Hulyi. Jednak wiadomość o ciąży podstępnej synowej wszystko zmieniła. Kuzey po raz kolejny wręczy żonie dokumenty rozwodowe. Bahar ponownie podkreśli, że nic od niego nie chce. Prawnik wyczuje podstęp, a ich kłótnia sprowadzi innych domowników do gabinetu. Kuzey stwierdzi przy wszystkich, że jego żona zgrywa ofiarę. Dojdzie do awantury, przez którą Bahar znów nie podpisze dokumentów, w efekcie czego jej małżeństwo będzie nadal prawomocne. W ten sposób dziewczyna konsekwentnie realizuje swój plan. Po całym zamieszaniu Kuzey poinformuje Silę, że wyjeżdża na parę dni w służbowych sprawach do Ankary. Ona będzie mogła wtedy zniknąć z życia ukochanego, by ten nie porzucił jej siostry i by wspólnie wychowali dziecko.

Sila postanowi opuścić dom Kuzeya dla dobra siostry i jej małżeństwa. Dziewczyna nie domyśla się, że ciąża Bahar to w rzeczywistości mistyfikacja. Po jej odejściu Cavidan wraz z młodszą córką będą triumfować i zaczną wprowadzać w domu prawnika własne porządki. Naciye nie będzie mogła znieść ich zachowania, a także świadomości, że spędzi z nimi resztę życia. Tymczasem Kuzey pojedzie na rejs do Ankary. W pewnym momencie prawnik zacznie przeczuwać coś niedobrego i nakaże kierowcy zawrócić samochód. Podczas drogi powrotnej do domu mężczyzna spostrzeże Silę idącą z walizką. Będzie błagać ukochaną, aby pojechała z nim. Ona się zgodzo, lecz ma wyrzuty sumienia wobec siostry. Prawnik pokaże Sili swój tajemny pokój, który urządził w komórce obok domu. Rozwiesił na ścianie zdjęcia ukochanej, a także przechowuje tam kwiat nadziei, który kiedyś od niej otrzymał. Wyzna, że spędził w pomieszczeniu dużo czasu, rozmyślając o dziewczynie. W końcu Sila nie wytrzyma i powie mu o ciąży Bahar. Kuzey nie będzie mogł uwierzyć, że jego żona spodziewa się dziecka, i podejrzewa kolejną intrygę. Wpadnie wściekły do domu i zażąda od Bahar, aby natychmiast pojechała z nim do szpitala. Nie wierzy nawet w zapewnienia własnej matki, chcąc na własne oczy zobaczyć badania lekarskie.

Ege udowodni, że Seda zgubiła kolczyk w domu Gonul i podejrzewa ją o potajemne spotkanie z Cihanem. Gdy zjawił się tam niespodziewanie, dziewczyna schowała się w szafie. Służąca nie będzie potrafiła temu zaprzeczyć, ale wmówi mu, że to Melis wysłała ją na rozmowę z Cihanem. Z kolei żonie Egego przedstawi inną fałszywą wersję: mówi, że poszła tam na prośbę Gonul. Seda zacznie się gubić w kłamstwach. Tymczasem w domu Bulenta i Feraye będą trwać przygotowania do zaręczyn Cihana z Zeynep. Gangster straci już właściwie kontrolę nad sytuacją. Nie będzie wiedział, czy próbuje uchronić siostrę przed więzieniem, czy może chce spełnić marzenie o życiu u boku Zeynep. Na razie spróbuje pójść z prądem i poprosi o rękę ukochanej, a ona przyjmie oświadczyny. Wszyscy z wyjątkiem Egego, który grozi Cihanowi, że będzie miał z nim do czynienia, jeśli Zeynep stanie się krzywda, będą szczęśliwi. Gangster będzie miał już dość zazdrosnego chłopaka i jego podejrzeń. Egemu cały czas nie będzie dawać spokoju potajemne spotkanie Sedy i Cihana. Dzień po zaręczynach wypyta służącą, czy podejrzany mężczyzna czegoś jej nie zrobił. Dziewczyna wszystkiemu zaprzeczy, cała sytuacja będzie dla niej bardzo stresująca. Na dodatek dowie się, że Ege uchronił część pukla jej włosów, które miały spłonąć w pożarze laboratorium. Ta wiadomość wywoła u niej strach. Po rozmowie ze służącą Ege spotka w salonie Zeynep. Powie dziewczynie o swoich podejrzeniach dotyczących Cihana. Jednak ona nie będzie miała zamiaru słuchać oszczerstw na temat swojego narzeczonego, które rzuci zazdrosny, były chłopak.

Artykuł będzie aktualizowany.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty.