Już 6 grudnia 2025 roku we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Koncert zatytułowany Christmas Party - świąteczna lista przebojów będzie połączeniem tradycji świątecznej z nowoczesną telewizyjną rozrywką. Na wrocławskim Placu Wolności rozbrzmiewać będą największe polskie i zagraniczne hity świąteczne. Publiczność zgromadzona w sercu miasta oraz widzowie Polsatu - usłyszą na żywo najpiękniejsze utwory w towarzystwie Stokłosa Collective Orchestra pod batutą Janka Stokłosy, nadając koncertowi wyjątkowy, symfoniczny charakter. Koncert Christmas Party - świąteczna lista przebojów zabierze widzów w muzyczną podróż przez najbardziej klimatyczne, świąteczne utwory – te, na które cały rok najbardziej czekamy. To właśnie one tworzą niepowtarzalną atmosferę grudniowych dni, przywołując wspomnienia, budząc emocje i wprowadzając nas w magiczny nastrój.

Koncert Christmas Party - świąteczna lista przebojów: kto wystąpi na scenie?

Właśnie w Mikołajki, 6 grudnia, będzie okazja, by usłyszeć tę magię na żywo! Na scenie we Wrocławiu pojawią się znakomici artyści, którzy od lat zachwycają publiczność. Doda, Majka Jeżowska, Kayah, Sławek Uniatowski, Piotr Cugowski oczarują nas najpiękniejszymi świątecznymi melodiami. Usłyszymy także Roxie Węgiel, Macieja Zakościelnego, Natalię Grosiak oraz Natalię Muiangę. Nie zabraknie również zespołów, które zawsze wnoszą na scenę mnóstwo pięknych emocji. To magiczny Kwiat Jabłoni oraz duet Kuba & Kuba – finaliści programu Must Be the Music. Dodatkowego uroku wydarzeniu nada występ chóru „Mam Mousical”, który wprowadzi publiczność w prawdziwie bajkowy, świąteczny nastrój. Podczas koncertu artyści nie tylko przypomną nam najpiękniejsze świąteczne melodie - część z nich podzieli się swoimi autorskimi świątecznymi hitami. Wydarzenie poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Gąsowski, którzy zadbają o wyjątkową atmosferę i świąteczny klimat wieczoru.

Koncert Christmas Party - świąteczna lista przebojów: o której oglądać 6.12?

Koncert Christmas Party - świąteczna lista przebojów będzie transmitowany na żywo 6 grudnia 2025 roku od 19:55 na antenie Polsatu.