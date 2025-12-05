fot. Netflix

Reklama

Serial Odrzuceni z Gillian Anderson i Leną Headey w rolach głównych trafił na Netflixa 4 grudnia 2025 roku. Akcja tego westernu rozgrywa się w 1854 roku na terytorium Waszyngtonu. Opowiada on o bohaterkach pochodzących z dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością. Los splata je poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. Jacy aktorzy znaleźli się w obsadzie produkcji i w jakie postacie się wcielają?

Odrzuceni - obsada serialu

Oto kto znalazł się w obsadzie serialu Odrzuceni:

Gillian Anderson – Constance Van Ness

Lena Headey – Fiona Nolan

Aisling Franciosi – Trisha Van Ness

Patton Oswalt – burmistrz Angel’s Ridge

Toby Hemingway – Willem Van Ness

Nick Robinson – Elias Teller

Diana Silvers – Dahlia Teller

Lamar Johnson – Albert Mason

Ryan Hurst – Miles

Brían F. O’Byrne – Walter

Michiel Huisman – Xavier

Natalia del Riego – Lilla Belle

Lucas Till – Garret Van Ness

Katey Sagal – madame domu publicznego

Michael Greyeyes – przedstawiciel lokalnego plemienia

Timothy V. Murphy – ksiądz / spowiednik Fiony

Odrzuceni - zwiastun serialu