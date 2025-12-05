Serial Odrzuceni z Gillian Anderson i Leną Headey w rolach głównych trafił na Netflixa 4 grudnia 2025 roku. Akcja tego westernu rozgrywa się w 1854 roku na terytorium Waszyngtonu. Opowiada on o bohaterkach pochodzących z dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością. Los splata je poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. Jacy aktorzy znaleźli się w obsadzie produkcji i w jakie postacie się wcielają?
Odrzuceni - obsada serialu
Oto kto znalazł się w obsadzie serialu Odrzuceni:
- Gillian Anderson – Constance Van Ness
- Lena Headey – Fiona Nolan
- Aisling Franciosi – Trisha Van Ness
- Patton Oswalt – burmistrz Angel’s Ridge
- Toby Hemingway – Willem Van Ness
- Nick Robinson – Elias Teller
- Diana Silvers – Dahlia Teller
- Lamar Johnson – Albert Mason
- Ryan Hurst – Miles
- Brían F. O’Byrne – Walter
- Michiel Huisman – Xavier
- Natalia del Riego – Lilla Belle
- Lucas Till – Garret Van Ness
- Katey Sagal – madame domu publicznego
- Michael Greyeyes – przedstawiciel lokalnego plemienia
- Timothy V. Murphy – ksiądz / spowiednik Fiony
Odrzuceni - zwiastun serialu
