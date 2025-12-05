Reklama
Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

Odrzuceni to produkcja Netflixa, w której Gillian Anderson i Lena Headey stają naprzeciw siebie​ w mocnej i nakręconej w kinowym stylu historii o konflikcie dwóch rodzin. Jacy aktorzy znaleźli się w obsadzie produkcji?
Fragment plakatu serialu Odrzuceni fot. Netflix
Serial Odrzuceni z Gillian Anderson i Leną Headey w rolach głównych trafił na Netflixa 4 grudnia 2025 roku. Akcja tego westernu rozgrywa się w 1854 roku na terytorium Waszyngtonu. Opowiada on o bohaterkach pochodzących z dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością. Los splata je poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. Jacy aktorzy znaleźli się w obsadzie produkcji i w jakie postacie się wcielają?

Odrzuceni - obsada serialu

Oto kto znalazł się w obsadzie serialu Odrzuceni:

  • Gillian Anderson – Constance Van Ness
  • Lena Headey – Fiona Nolan
  • Aisling Franciosi – Trisha Van Ness
  • Patton Oswalt – burmistrz Angel’s Ridge
  • Toby Hemingway – Willem Van Ness
  • Nick Robinson – Elias Teller
  • Diana Silvers – Dahlia Teller
  • Lamar Johnson – Albert Mason
  • Ryan Hurst – Miles
  • Brían F. O’Byrne – Walter
  • Michiel Huisman – Xavier
  • Natalia del Riego – Lilla Belle
  • Lucas Till – Garret Van Ness
  • Katey Sagal – madame domu publicznego
  • Michael Greyeyes – przedstawiciel lokalnego plemienia
  • Timothy V. Murphy – ksiądz / spowiednik Fiony

Odrzuceni - zwiastun serialu

Źródło: Netflix

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
