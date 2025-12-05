fot. materiały prasowe

Rafał Kołsut był znany widzom między innymi jako Dyzio z Ziarna, czyli dostępnego na TVP VOD programu religijno-edukacyjnego dla dzieci i rodziców. Zaczął w nim występować , kiedy miał 7 lat. Format ten nie tylko przekazuje wartości chrześcijańskie, ale też uczy tolerancji, szacunku dla innych i otwartości poprzez zabawy, piosenki oraz rozmowy o trudnych, ale ważnych tematach życiowych i biblijnych. W 2008 roku Rafał Kołsut postanowił odejść z programu, tłumacząc, że nie chce być kojarzony z jego "moralizatorsko-propagandowym przekazem wspierającym Kościół katolicki". Przed laty udzielił też wywiadu w podcaście Pocastex. Przyznał w nim, że nigdy nie był głęboko wierzący, a kontakt między innymi z papieżem Janem Pawłem II sprawił, że jeszcze bardziej oddalił się od kościoła.

Nie żyje Rafał Kołsut

Rafał Kołsut miał 35 lat. Informacja o jego śmierci obiegła media 5 grudnia 2025 roku. Tego dnia przyjaciel mężczyzny - Rafał Szłapa - podzielił się następującym wpisem na facebookowym profilu Centrum Komiksów Disneya:

Zmarł RAFAŁ KOŁSUT, wieloletni organizator Krakowskiego Festiwalu Komiksu, wykładowca akademicki, scenarzysta komiksowy. aktor dubbingowy (m.in. Justin z "Czarodziejów z Waverly Place"), a także po prostu fan komiksów, w tym historyjek z disnejowskimi postaciami. Wielka strata dla polskiego środowiska komiksowego. A także jest to dla mnie osobista strata, bo z Rafałem rozmawiałem regularnie od lat i nasze drogi często przecinały się w różnych miejscach. Jeszcze ledwie kilkanaście dni temu podsyłałem mu materiały do wystawy, która zawisła w Krakowie. Pamiętajcie, że jeśli czujecie się źle, potrzebujecie wsparcia — mówcie o tym. Nie jesteście sami.

Kilka godzin przed śmiercią Rafał Kołsut opublikował na swoim profilu na Facebooku niepokojący wpis, w którym przekazał jedynie:

Przepraszam.

Poza tym jego zdjęcie profilowe zostało zmienione na czarno-białe.

Rafał Kołsut - przyczyna śmierci

Przyczyna śmierci Rafała Kołsuta nie została podana do wiadomości publicznej.