Rafał Kołsut był znany widzom między innymi jako Dyzio z Ziarna, czyli dostępnego na TVP VOD programu religijno-edukacyjnego dla dzieci i rodziców. Zaczął w nim występować , kiedy miał 7 lat. Format ten nie tylko przekazuje wartości chrześcijańskie, ale też uczy tolerancji, szacunku dla innych i otwartości poprzez zabawy, piosenki oraz rozmowy o trudnych, ale ważnych tematach życiowych i biblijnych. W 2008 roku Rafał Kołsut postanowił odejść z programu, tłumacząc, że nie chce być kojarzony z jego "moralizatorsko-propagandowym przekazem wspierającym Kościół katolicki". Przed laty udzielił też wywiadu w podcaście Pocastex. Przyznał w nim, że nigdy nie był głęboko wierzący, a kontakt między innymi z papieżem Janem Pawłem II sprawił, że jeszcze bardziej oddalił się od kościoła.
Nie żyje Rafał Kołsut
Rafał Kołsut miał 35 lat. Informacja o jego śmierci obiegła media 5 grudnia 2025 roku. Tego dnia przyjaciel mężczyzny - Rafał Szłapa - podzielił się następującym wpisem na facebookowym profilu Centrum Komiksów Disneya:
Kilka godzin przed śmiercią Rafał Kołsut opublikował na swoim profilu na Facebooku niepokojący wpis, w którym przekazał jedynie:
Poza tym jego zdjęcie profilowe zostało zmienione na czarno-białe.
Rafał Kołsut - przyczyna śmierci
Przyczyna śmierci Rafała Kołsuta nie została podana do wiadomości publicznej.