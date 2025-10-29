W 2025 roku odeszło od nas naprawdę wiele osób znanych z dużego ekranu i telewizji. 1 listopada jest dniem, w którym możemy powspominać zarówno naszych bliskich, jak i właśnie znane osoby, które w ostatnich miesiącach pożegnaliśmy. Podobnie jak w ubiegłym roku w tegorocznym zestawieniu zmarłych gwiazd kina i telewizji niestety nie zabrakło wielu legend oraz wybitnych artystów. Które gwiazdy kina i telewizji odeszły od nas w 2025 roku?

Zmarli w 2025 roku: które gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy?

W 2025 roku odeszło od nas wielu niezastąpionych artystów. Pożegnaliśmy między innymi jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych reżyserów współczesnego kina - Davida Lyncha - oraz Vala Kilmera, który na zawsze zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych aktorów Hollywood lat 80. i 90. Ponadto odeszły od nas gwiazdy takie jak Giorgio Armani, Diane Keaton, Claudia Cardinale czy Joanna Kołaczkowska, której członkowie kabaretu Hrabi nie są w stanie zastąpić inną artystką.

Gwiazdy kina i telewizji, które odeszły w 2025 roku

Wiele zmarłych gwiazd w z naszego zestawienia przegrało walkę z ciężką chorobą lub zginęło tragicznie. O tym, jakie znane osoby odeszły od nas w 2025 roku i czy znana jest przyczyna ich śmierci, możecie przekonać się poniżej.