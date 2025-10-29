Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

W 2025 roku pożegnaliśmy wiele osób, które były związane z branżą filmową. W ich gronie zabrakło zarówno zagranicznych, jak i polskich artystów i twórców. Zobaczcie, jakie znane osobistości odeszły od nas w ostatnich miesiącach.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  1 listopada 
Zdjęcia zmarłych aktorek i aktorów fot. IMDb / materiały prasowe
Reklama

W 2025 roku odeszło od nas naprawdę wiele osób znanych z dużego ekranu i telewizji. 1 listopada jest dniem, w którym możemy powspominać zarówno naszych bliskich, jak i właśnie znane osoby, które w ostatnich miesiącach pożegnaliśmy. Podobnie jak w ubiegłym roku w tegorocznym zestawieniu zmarłych gwiazd kina i telewizji niestety nie zabrakło wielu legend oraz wybitnych artystów. Które gwiazdy kina i telewizji odeszły od nas w 2025 roku?

Zmarli w 2025 roku: które gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy?

W 2025 roku odeszło od nas wielu niezastąpionych artystów. Pożegnaliśmy między innymi jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych reżyserów współczesnego kina - Davida Lyncha - oraz Vala Kilmera, który na zawsze zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych aktorów Hollywood lat 80. i 90. Ponadto odeszły od nas gwiazdy takie jak Giorgio Armani, Diane Keaton, Claudia Cardinale czy Joanna Kołaczkowska, której członkowie kabaretu Hrabi nie są w stanie zastąpić inną artystką.

Gwiazdy kina i telewizji, które odeszły w 2025 roku

Wiele zmarłych gwiazd w z naszego zestawienia przegrało walkę z ciężką chorobą lub zginęło tragicznie. O tym, jakie znane osoby odeszły od nas w 2025 roku i czy znana jest przyczyna ich śmierci, możecie przekonać się poniżej.

David Lynch (20 stycznia 1946 - 15 stycznia 2025): legendarny reżyser zmarł wskutek zatrzymania akcji serca, u podłoża którego leżały komplikacje związane z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Miał 78 lat.

arrow-left
David Lynch (20 stycznia 1946 - 15 stycznia 2025): legendarny reżyser zmarł wskutek zatrzymania akcji serca, u podłoża którego leżały komplikacje związane z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Miał 78 lat.
fot. IMDb
arrow-right

 

Źródło: IMDb

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  1 listopada 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Tak krótkiego sezonu Wiedźmin jeszcze nie miał. Hemsworth ma kląć - to "nasz Geralt"

2 Avatar: Frontiers of Pandora Z Popiołów DLC
-

Dodatek Z Popiołów na krótkiej rozgrywce. Zobacz fabularne DLC do Avatar: Frontiers of Pandora

3 Spider-Man Knull
-

Znani superbohaterowie w mrocznej odsłonie. Szpony, zęby i rogi to dopiero początek

4 The Boys - ranking sezonów
-

Ranking sezonów z franczyzy The Boys. Jak ocenili je widzowie i krytycy?

5 Cmętarz zwieżąt - okładka
-

6 ulubionych książek R.L. Stine'a. Autor Ulicy Strachu i Gęsiej skórki zdradza swoją TOP-kę

6 One Piece - wątek Egghead
-

One Piece znowu będzie mieć przerwę. Ważne zmiany w emisji serialu anime

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wraż...

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Michał i Aleksandra Żebrowscy nie mogą wylecieć z Jamajki. Nadchodzi huragan

Michał i Aleksandra Żebrowscy nie mogą wylecieć z Jamajki. Nadchodzi huragan

Chris Martin jest w związku z Sophie Turner? Aktorka była jego fanką

Chris Martin jest w związku z Sophie Turner? Aktorka była jego fanką

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV