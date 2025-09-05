Przeczytaj w weekend
Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki hiszpańskiej telenoweli Akacjowa 38 nie będą stronić od zaskakujących zwrotów akcji i dostarczą widzom wielu emocji. Ich streszczenia są już dostępne. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów serialu?
Klaudia Woźniak
Tagi:  streszczenia odcinków 
Kard z serialu Akacjowa 38 fot. TVP
Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, która ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Jej akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38. Splatają się tam losy mieszkańców różnych klas społecznych. Widzowie są świadkami dramatycznych historii miłosne oraz rodzinnych intryg i tajemnic, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 8 do 12 września 2025 roku?

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 699 (premiera 8.9.2025)

Simon mówi Adeli o portrecie Elviry. Adela udaje że cieszy się z tego, że dziewczyna najprawdopodobniej żyje. Ursula dowiaduje się od pielęgniarki, że Jaime wspomniał o zeszycie, który chciał pokazać synom, i o tym, że zapewne nigdy już nie odzyska mowy. Samuel zastanawia się z kolei nad dziwnymi poprawkami ojca w notatkach dotyczących ważnego naszyjnika "Ana". Antonio postanawia spłacić swój dług pułkownikowi.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 700 (premiera 9.9.2025)

Kiedy wyniki badania śliny Lolity wskazują na to, że szybko nie umrze, Antonito postanawia ogłosić rodzinie, że są parą. Umiera pierwsza klientka Antonita. Jej mąż domaga się wtedy, aby ten zorganizował pogrzeb. Carmen przekonuje Ursulę, że to nie służący są winni jej upokorzenia w czasie odpustu, tylko ich chlebodawcy. Ursula poprzysięga im zemstę. Diego wyznaje ojcu, że choć jest zakochany w Blancę, nigdy nie stanie między nią i Samuelem. Samuel prosi Blancę, by za niego wyszła. Adela postanawia, że nawet jeśli Elvira żyje, Simon musi do niej wrócić.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 701 (premiera 10.9.2025)

Antonito martwi się o to, że nie ma wystarczająco pieniędzy na to, aby pochować żonę swojego klienta. Servando dowiaduje się za to, że wygrał konkurs na epitafium. Kiedy Adela zapadła się pod ziemię, Simon znajduje jej pamiętnik, z którego wynika, że dziewczyna dosłownie oszalała na jego punkcie. Diego skrycie kocha Blancę, ale nie chce powiedzieć o tym bratu, który jest z nią zaręczony.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 702 (premiera 11.9.2025)

Samuel daje Blance pierścionek zaręczynowy. Tymczasem ona kocha Diega, a on ją. Adela w końcu wraca i mówi Samuelowi, że została porwana. Jej opowieść tylko potwierdza jego przypuszczenia o tym, że jest mitomanką. Antonio kradnie Rosinie naszyjnik, po czym urządza żonie klienta godziwy pochówek. Traci jednak wiarygodność u innych klientów, którzy domagają się zwrotu pieniędzy. Simon i Wiktor spotykają się z Osmanem - autorem portretu Elviry.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 703 (premiera 12.9.2025)

Przekupiony przez pułkownika Valverde malarz Osman przekazuje Simonowi, że namalował Elvirę z fotografii, bo już nie żyła. Rosina oskarża Antonita o to, że ukradł naszyjnik. Winę ostatecznie bierze na siebie Lolita twierdząc, że uszkodziła naszyjnik, który został skradziony, kiedy niosła go do naprawy. Ursula każe Carmen znaleźć jakieś haki na Celię. Wszy Martina przechodzą na Rosinę.

Źródło: Program TV

Klaudia Woźniak
Tagi:  streszczenia odcinków 
