Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

fot. TVP

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, która ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Jej akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38. Splatają się tam losy mieszkańców różnych klas społecznych. Widzowie są świadkami dramatycznych historii miłosne oraz rodzinnych intryg i tajemnic, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 8 do 12 września 2025 roku?

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 699 (premiera 8.9.2025)

Simon mówi Adeli o portrecie Elviry. Adela udaje że cieszy się z tego, że dziewczyna najprawdopodobniej żyje. Ursula dowiaduje się od pielęgniarki, że Jaime wspomniał o zeszycie, który chciał pokazać synom, i o tym, że zapewne nigdy już nie odzyska mowy. Samuel zastanawia się z kolei nad dziwnymi poprawkami ojca w notatkach dotyczących ważnego naszyjnika "Ana". Antonio postanawia spłacić swój dług pułkownikowi.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 700 (premiera 9.9.2025)

Kiedy wyniki badania śliny Lolity wskazują na to, że szybko nie umrze, Antonito postanawia ogłosić rodzinie, że są parą. Umiera pierwsza klientka Antonita. Jej mąż domaga się wtedy, aby ten zorganizował pogrzeb. Carmen przekonuje Ursulę, że to nie służący są winni jej upokorzenia w czasie odpustu, tylko ich chlebodawcy. Ursula poprzysięga im zemstę. Diego wyznaje ojcu, że choć jest zakochany w Blancę, nigdy nie stanie między nią i Samuelem. Samuel prosi Blancę, by za niego wyszła. Adela postanawia, że nawet jeśli Elvira żyje, Simon musi do niej wrócić.