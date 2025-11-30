Przeczytaj w weekend
Assassin's Creed - wiemy, kiedy rozgrywa się serial. To era pominięta w grach!

Do sieci przeciekły informacje o serialu Assassin's Creed, który jest tworzony dla platformy streamingowej Netflix. Dzięki temu wiemy, co zobaczymy na ekranie i w jakiej epoce będzie rozgrywać się akcja. Twórcy postawili na okres, jakiego gry jeszcze nie pokazały.
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
assassin's creed
4. Ezio Auditore da Firenze (Assassin’s Creed II) fot. Ubisoft Montreal
Jak donoszą źródła portalu Nexus Point News, którego doniesienia regularnie są potwierdzane, historia serialu Assassin's Creed rozgrywa się w czasach starożytnego Rzymu. Na ten moment franczyza gier nie poruszała tej epoki. Dokładnie historia będzie rozgrywać się mniej więcej w latach 54–68 naszej ery, ponieważ potwierdzono, że pojawią się postacie historyczne w osobach cesarza Nerona oraz Seneki Młodszego, który był wychowawcą władcy Rzymu.

Na razie nie wiadomo, jak w tym wszystkim zostaną wprowadzone charakterystyczne dla Assassin’s Creed elementy. Toby Wallace gra główną rolę.

Fot. Ubisoft

Assassin's Creed – co wiemy o serialu?

Robert Patino (DMZ) oraz David Wiener (Halo) są showrunnerami i producentami wykonawczymi, czyli podejmują wszystkie decyzje odnośnie tego, jak ta produkcja będzie wyglądać. Firma Ubisoft, odpowiedzialna za gry, współpracuje przy serialu.

Przypomnijmy, że powstała już kinowa adaptacja Assassin’s Creed w postaci filmu z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Reżyserem był Justin Kurzel. Była to klapa finansowa i artystyczna (bardzo złe recenzje krytyków i widzów).

Prace na planie Assassin's Creed rozpoczną się na początku 2026 roku we Włoszech. Na razie szczegóły fabuły nie są znane.

Źródło: Nexus Point News

