Assassin's Creed - wiemy, kiedy rozgrywa się serial. To era pominięta w grach!

fot. Ubisoft Montreal

Reklama

Jak donoszą źródła portalu Nexus Point News, którego doniesienia regularnie są potwierdzane, historia serialu Assassin's Creed rozgrywa się w czasach starożytnego Rzymu. Na ten moment franczyza gier nie poruszała tej epoki. Dokładnie historia będzie rozgrywać się mniej więcej w latach 54–68 naszej ery, ponieważ potwierdzono, że pojawią się postacie historyczne w osobach cesarza Nerona oraz Seneki Młodszego, który był wychowawcą władcy Rzymu.

Na razie nie wiadomo, jak w tym wszystkim zostaną wprowadzone charakterystyczne dla Assassin’s Creed elementy. Toby Wallace gra główną rolę.

Fot. Ubisoft

Assassin's Creed – co wiemy o serialu?

Robert Patino (DMZ) oraz David Wiener (Halo) są showrunnerami i producentami wykonawczymi, czyli podejmują wszystkie decyzje odnośnie tego, jak ta produkcja będzie wyglądać. Firma Ubisoft, odpowiedzialna za gry, współpracuje przy serialu.

Przypomnijmy, że powstała już kinowa adaptacja Assassin’s Creed w postaci filmu z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Reżyserem był Justin Kurzel. Była to klapa finansowa i artystyczna (bardzo złe recenzje krytyków i widzów).

Prace na planie Assassin's Creed rozpoczną się na początku 2026 roku we Włoszech. Na razie szczegóły fabuły nie są znane.