Serie filmowe idealne na maraton. Kino, które pochłania - seans tylko z tymi tytułami

Serie filmowe rządzą współczesnym kinem. Popkultura bez nich nie byłaby taka sama. Każda franczyza to osobny dom dla ikonicznych postaci, które przedzierają się z impetem ze świata fikcji do naszej rzeczywistości. Wyznaczają trendy i jednoczą widzów, będąc równocześnie bohaterami większej całości. Twórcy w ten sposób budują mocarstwa filmowe na lata, a każda kolejna produkcja przyciąga przed ekrany niczym magnes.

Bez względu na to, czy jest to pozbawiona hamulców, pasjonująca produkcja akcji, pełen chaosu film szpiegowski, czy też krwawy horror, na widok którego zasłaniamy oczy - największe serie filmowe zawładnęły kinem w niemal każdym gatunku. Dlatego poszukiwacze tytułów na maraton filmowy mają dziś naprawdę z czego wybierać.

Chcemy Wam zaprezentować, a raczej przypomnieć, uwielbiane serie filmowe, które idealnie nadają się na dłuższą chwilę przed ekranem. Są to klasyczne franczyzy, doskonale znane szerokiej publiczności. W zależności od tego, czy jesteście fanami lekkich pozycji, czy bardziej charakternego kina, znajdziecie tutaj coś dla siebie. Wiele franczyz to już nie tylko trylogie, ale prawdziwe imperia produkcji.

Serie filmowe idealne na maraton