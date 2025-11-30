Przeczytaj w weekend
Serie filmowe idealne na maraton. Kino, które pochłania - seans tylko z tymi tytułami

Od horrorów, przez kino akcji, aż po fantastyczne światy - miłośnicy kina są stale wabieni przez rozmaite serie filmowe. Te franczyzy to najlepszy wybór na niezapomniany maraton.
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  franczyzy 
serie filmowe maraton filmowy
Kapitan Ameryka fot. materiały prasowe
Serie filmowe rządzą współczesnym kinem. Popkultura bez nich nie byłaby taka sama. Każda franczyza to osobny dom dla ikonicznych postaci, które przedzierają się z impetem ze świata fikcji do naszej rzeczywistości. Wyznaczają trendy i jednoczą widzów, będąc równocześnie bohaterami większej całości. Twórcy w ten sposób budują mocarstwa filmowe na lata, a każda kolejna produkcja przyciąga przed ekrany niczym magnes.

Bez względu na to, czy jest to pozbawiona hamulców, pasjonująca produkcja akcji, pełen chaosu film szpiegowski, czy też krwawy horror, na widok którego zasłaniamy oczy - największe serie filmowe zawładnęły kinem w niemal każdym gatunku. Dlatego poszukiwacze tytułów na maraton filmowy mają dziś naprawdę z czego wybierać.

Chcemy Wam zaprezentować, a raczej przypomnieć, uwielbiane serie filmowe, które idealnie nadają się na dłuższą chwilę przed ekranem. Są to klasyczne franczyzy, doskonale znane szerokiej publiczności. W zależności od tego, czy jesteście fanami lekkich pozycji, czy bardziej charakternego kina, znajdziecie tutaj coś dla siebie. Wiele franczyz to już nie tylko trylogie, ale prawdziwe imperia produkcji.

Serie filmowe idealne na maraton 

Filmy Harry Potter (2001-2011) - 8 produkcji

Filmy Harry Potter (2001-2011) - 8 produkcji
fot. materiały prasowe
Źródło: collider.com

Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  franczyzy 
serie filmowe maraton filmowy
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

