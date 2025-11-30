Przeczytaj w weekend
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże kiepsko w kinach. Ludzie wolą streaming?

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże jest już wyświetlany w amerykańskich kinach przed premierą na platformie streamingowej Netflix. W odróżnieniu od poprzedniej części film nie osiąga podobnych wyników.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże fot. Netflix
Gdy filmy Netflixa trafiają do kin, zazwyczaj platforma streamingowa nie ujawnia wyników, ale czasem udaje się ekspertom do nich dotrzeć. Takim sposobem wiemy, że w długi weekend w USA film Żywy czy martwy: Film z serii Na noże, który jest wyświetlany na 600 ekranach, zebrał zaledwie 2,5 mln dolarów. W analogicznym okresie związanym ze Świętem Dziękczynienia poprzednia część zebrała 13 mln dolarów. Czy to oznacza, że spadło zainteresowanie?

Na noże w kinach

Netflix na mocy umowy z Rianem Johnsonem przygotował trzytygodniową emisję w amerykańskich kinach. Jednak jest problem w relacji platformy z sieciami kin. Tym razem największe trzy sieci w Ameryce Północnej, czyli AMC, Regal i Cinemark, zdecydowały się nie grać filmu Netflixa. Zamiast tego jest pokazywany w mniejszych placówkach i stąd taka duża różnica w wynikach finansowych. Jest to efekt niechęci kiniarzy wobec serwisu streamingowego, który nie oferuje im satysfakcjonujących warunków.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
fot. Netflix
Sam Rian Johnson wyrażał rozczarowanie, że film nie będzie wyświetlany wszędzie w kinach. Publicznie to mówił. Zatem wyniki nie są odzwierciedleniem braku zainteresowania. Główne sieci są w najlepszych lokalizacjach, do których ma dostęp najwięcej widzów. Kina, które go wyświetlają, nie mają tej dogodności.

W kontekście przyszłości Rian Johnson wyjawił, że chciałby mieć w kolejnej odsłonie Meryl Streep. Nawet w wywiadzie zwrócił się bezpośrednio do aktorki i publicznie ją zaprosił. Uważa, że idealnie wpasowałaby się w konwencję.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże – premiera w Netflixie odbędzie się 12 grudnia.

Źródło: worldofreel.com

