Man of Tomorrow – nowa postać w filmie Gunna. Ma łączyć się z Wonder Woman?

Niezawodny Daniel Richtman, którego doniesienia są często potwierdzane, twierdzi, że James Gunn szuka aktora do ważnej roli męskiej w Man of Tomorrow. Sam nie wie, o jaką postać chodzi, ale źródła dziennikarza ComicBookMovie.com sugerują Steve'a Trevora, ukochanego Wonder Woman z komiksów DC. Zwracają uwagę, że niektórzy scooperzy sugerowali możliwość debiutu tej superbohaterki w uniwersum właśnie w tym filmie. W odróżnieniu od wersji Chrisa Pine'a ten Steve Trevor byłby we współczesności. Na razie to niepotwierdzone przecieki.
Man of Tomorrow - co wiemy?
Głównym czarnym charakterem ma być Brainiac z komiksów DC, którego oczekiwali fani już w pierwszym filmie. Wiemy, że ma zostać pokazany dzięki efektom praktycznym, czyli charakteryzacji, nie komputerowym. James Gunn na razie oficjalnie nie odniósł się do plotek oraz potencjalnych planów debiutu Wonder Woman w DCU.
James Gunn jest reżyserem i scenarzystą widowiska. W obsadzie powrócą David Corenswet (Superman), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Isabela Merced (Hawkgirl) oraz Frank Grillo (Rick Flag Sr).
Man of Tomorrow - premiera 9 lipca 2027 roku w kinach.
Źródło: comicbookmovie.com