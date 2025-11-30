Percy Jackson - plakaty 2. sezonu. Tak wyglądają potwory z książki

fot. Disney+

Reklama

Disney+ promuje drugi sezon serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Opublikowano w sieci trzy plakaty pokazujące potwory z nowego sezonu, które fani doskonale znają z książki Morze potworów. Mamy cyklopa Polifema, olbrzymy oraz syreny. Walker Scobell, Leah Sava Jeffries i Aryan Simhadri powracają w głównych rolach.

Percy Jackson – plakaty 2. sezonu

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - oficjalny plakat 2. sezonu serialu Disney+ Zobacz więcej Reklama

Percy Jackson – o czym jest 2. sezon?

W historii Percy, Annabeth oraz przyrodni brat bohatera, który jest cyklopem, Tyson (Daniel Diemer), wyruszają bez pozwolenia na wyprawę, by uratować Grover a i zapewnić bezpieczeństwo obozowi poprzez zdobycie Złotego Runa. Aby je dostać, muszą je zabrać cyklopowi Polifemowi (Aleks Paunovic).

Wygląda na to, że drugi sezon ma być większy pod kątem skali opowiadanej historii. Tak jak można było to dostrzec w pierwszym zwiastunie. Niewykluczone, że przed premierą zostanie udostępniony kolejny trailer.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – premiera 2. sezonu odbędzie się 10 grudnia w Disney+. Na start dwa odcinki. Kolejne co tydzień w platformie streamingowej.