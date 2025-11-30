Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Percy Jackson - plakaty 2. sezonu. Tak wyglądają potwory z książki

Disney+ odsłania karty przed 2. sezonem Percy’ego Jacksona, opartego na książce Morze Potworów. Po raz pierwszy pokazano wygląd tytułowych stworzeń - w tym syren, Polifema i olbrzymów. Fani wreszcie mogą zobaczyć, co czeka bohaterów na ekranie.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Percy Jackson i Bogowi... 
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - oficjalny kadr z 2. sezonu serialu Disney+ fot. Disney+
Reklama

Disney+ promuje drugi sezon serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Opublikowano w sieci trzy plakaty pokazujące potwory z nowego sezonu, które fani doskonale znają z książki Morze potworów. Mamy cyklopa Polifema, olbrzymy oraz syreny. Walker Scobell, Leah Sava Jeffries i Aryan Simhadri powracają w głównych rolach.

Percy Jackson – plakaty 2. sezonu

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - oficjalny plakat 2. sezonu serialu Disney+

arrow-left
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - oficjalny plakat 2. sezonu serialu Disney+
fot. Disney+
arrow-right

Percy Jackson – o czym jest 2. sezon?

W historii Percy, Annabeth oraz przyrodni brat bohatera, który jest cyklopem, Tyson (Daniel Diemer), wyruszają bez pozwolenia na wyprawę, by uratować Grover a i zapewnić bezpieczeństwo obozowi poprzez zdobycie Złotego Runa. Aby je dostać, muszą je zabrać cyklopowi Polifemowi (Aleks Paunovic).

Wygląda na to, że drugi sezon ma być większy pod kątem skali opowiadanej historii. Tak jak można było to dostrzec w pierwszym zwiastunie. Niewykluczone, że przed premierą zostanie udostępniony kolejny trailer.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – premiera 2. sezonu odbędzie się 10 grudnia w Disney+. Na start dwa odcinki. Kolejne co tydzień w platformie streamingowej.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Percy Jackson i Bogowi... 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,0

2023
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy
Oglądaj TERAZ Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy Przygodowy

Najnowsze

1 4. Ezio Auditore da Firenze (Assassin’s Creed II)
-

Assassin's Creed - wiemy, kiedy rozgrywa się serial. To era pominięta w grach!

2 Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
-

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże kiepsko w kinach. Ludzie wolą streaming?

3 17.
-

Rocky - będzie serial w uniwersum kultowej postaci. Co z Creed 4?

4 Iron Man
-

Najpopularniejsi superbohaterowie na świecie. Prawdziwi twardziele i gwiazdy popkultury

5 Stranger Things - 5x04
-
Spoilery

Dużo materiałów zza kulis 5. sezonu Stranger Things. Jak kręcono kapitalną scenę na jednym ujęciu?

6 Sersi – jako jedna z Eternals, potrafi manipulować materią i zmieniać rzeczywistość wokół niej.
-

Reżyserka Eternals miała zrobić inny film MCU. Z ważną postacią z Avengers

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e08

One-Punch Man

s2025e29

One Piece

s38e08

48 Hours Mystery

s2025e30

Miejsce zbrodni

s06e02

Accident, Suicide or Murder

s09e14

Selviytyjät Suomi

s01e05

s04e03
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Świąteczny skok

26

lis

Film

Świąteczny skok
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Antony Starr
Antony Starr

ur. 1974, kończy 51 lat

Bella Ramsey
Bella Ramsey

ur. 2003, kończy 22 lat

Kaley Cuoco
Kaley Cuoco

ur. 1985, kończy 40 lat

Katarzyna Warnke
Katarzyna Warnke

ur. 1976, kończy 49 lat

Ridley Scott
Ridley Scott

ur. 1937, kończy 88 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

4

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

5

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

6

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

8

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV