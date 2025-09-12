Akacjowa 38: streszczenia odcinków 704-708. Co się wydarzy?

fot. TVP

Reklama

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, ukazując fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Akcja serialu ma miejsce w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38. Splatają się tam losy mieszkańców różnych klas społecznych. Widzowie są świadkami dramatycznych historii miłosne oraz rodzinnych intryg i tajemnic, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 15 do 19 września 2025 roku?

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 704 (premiera 15.9.2025)

Antonio przyznaje się do tego, że to on ukradł naszyjnik Rosiny. Komisarz Mendez grozi, że go aresztuje, jeśli nie zwróci pieniędzy wszystkim, którzy zakupili jego polisy. Lolita twardo stoi za ukochanym. To budzi zdziwienie wśród służby. Simon mówi matce, że Adela jest mitomanką. Ta każe mu natychmiast z nią zerwać. Ursula nakazuje Blance milczenie w sprawie tego, czego była świadkiem podczas pobytu w rezydencji. Liberto ma lek na wszy, ale mówi Rosinie, że to afrodyzjak.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 705 (premiera 16.9.2025)

Antonio przyznaje się przed Rosiną i Libertem, że to on ukradł naszyjnik i obiecuje, że wkrótce odzyska go z lombardu. Mimo to nie uzyskuje przebaczenia rozżalonego ojca. Ursula, uprzedzając zamiary Blanki, wyjawia zszokowanym sąsiadkom, że Blanca jest jej córką. Arturo płaci Rosinie czynsz za 3 miesiące z góry, ponieważ wyjeżdża za granicę. W czasie wywiadu Celii dla periodyku "Wieści" Carmen dolewa jej do wina środek usypiający.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 706 (premiera 17.9.2025)

Adela przyznaje się Simonowi, że jest mitomanką, dlatego nie jest w stanie odróżnić fantazji od rzeczywistości. Susana nie chce, by Simon się dowiedział, że pułkownik Valverde płynie do Turcji. Antonito ma coraz większe kłopoty. Kolejni klienci domagają się bowiem pieniędzy za polisy pogrzebowe. Lolita odkrywa, że Antonito ją oszukał, opłacając kogoś, aby udawał lekarza i zapewnił ją, że ma doskonałe zdrowie i na pewno nie umrze.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 707 (premiera 18.9.2025)

Pułkownik Valverde zapowiada wyjazd do Argentyny. Celia nie bardzo pamięta, jak przebiegł wywiad z dziennikarzem "Wieści". Lolita nie jest w stanie wybaczyć Antonitowi, że ją oszukał. Postanawia z nim zerwać. Casilda przekonuje ją, że zrobił to dla jej dobra. Blanca obiecuje, że powie Diegowi, co ją trapi. Gazeta publikuje fotografię roznegliżowanej Celii. Ursula zaciera ręce.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 708 (premiera 19.9.2025)

Fabiana ma urodziny i jest przekonana, że nikt o nich nie pamięta. Celia nie ma pojęcia, jak doszło do tego, że udzieliła skandalizującego wywiadu i pozowała w negliżu do fotografii. Ursula rozpowiada, że to hańba dla całej dzielnicy. Trini broni Antonita, ale Ramon nie potrafi wybaczyć synowi, że splamił honor rodziny. Okazuje się, że w ciastkarni Victora przyjaciele Fabiany urządzili jej wystawne urodziny.