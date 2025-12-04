fot. Disney+

Claudia Black, która w 1. sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wcielała się w jedną z Nocnych Sióstr pracujących dla admirała Thrawna, niedawno poinformowała o tym, iż nie pojawi się w kolejnej serii. Wszystko było spowodowane zarobkami, które jej nie wystarczały. Praca w Londynie przy zamieszkaniu w Los Angeles i byciu samotną matką okazała się dla aktorki nieopłacalna.

Teraz postanowiła opowiedzieć szerzej o sytuacji i wyjaśnić swoje podejście. Okazuje się, że problemy były już przy 1. sezonie produkcji, a aktorka wcale nie zarabiała tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Opowiedziała o tym w rozmowie z The Hollywood Reporter:

Ludzie zakładali, że zarabiałam setki tysięcy dolarów przy 1. sezonie. To nie mogłoby być bardziej dalekie od prawdy przy takiej roli. Moja gaża była bliższa temu ile zarabiałam w wieku 19 lat. Słyszałam wiele osób z wielkich korporacji, niekoniecznie Disneya, które uważają, że aktorzy są szczęściarzami z powodu możliwości wzięcia udziału w wielkiej franczyzie. Małe pieniądze za odrobinę czasu ekranowego, żeby potem mieć nadzieję na ponowne zatrudnienie. Ale to my jesteśmy szczęściarzami? Mam problem z tym, jakie jest podejście do kobiet. Inne osoby, które przyjęłyby tę pracę nie miałyby tych samych obowiązków, co kobieta. Kobiety robią mnóstwo "niewidzialnej" pracy w domach. Wiedziałam, jakie jest ryzyko i uważam, że moje odejście pokazuje też moją siłę, podobnie do tego, że o tym głośno mówię.

Aktorka jednocześnie przyznała, że w pełni rozumie decyzję Disneya, a jej zachowanie jest podyktowane chęcią rozprzestrzeniania świadomości w opinii publicznej o problemach, z którymi kobiety muszą zmagać się w branży. Nie chciała atakować Disneya ani ekipy produkcyjnej Ahsoki, a nagłośnić sprawę problemu w oparciu o własne doświadczenie. Przesłała też wiadomość do Dave'a Filoniego, któremu podziękowała za współpracę przy 1. sezonie i przyznała, że gdyby mogła, to wróciłaby do kolejnej serii. Przyznała jednak, że udział w serialu ją sporo kosztował, chociaż każdy chciałby być częścią uniwersum Gwiezdnych Wojen.

