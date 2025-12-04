Reklama
Spotify Wrapped Jamesa Gunna jest ściśle tajne. Powód wiążę się z Man of Tomorrow

James Gunn ma bardzo dobry powód, żeby nie zdradzić swojego tegorocznego Spotify Wrapped. Wiążę się on z jego kolejnym filmem w ramach DCU, czyli Man of Tomorrow z Supermanem i Lexem Luthorem w rolach głównych.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Spotify Wrapped 
DCU james gunn Man of Tomorrow
James Gunn Spotify Wrapped fot. materiały prasowe
Fani muzyki i użytkownicy Spotify mogą porównywać swoje coroczne podsumowanie najczęściej słuchanych utworów w ramach tak zwanego Spotify Wrapped. O podzielenie się swoimi wynikami zapytano też Jamesa Gunna, reżysera Supermana i kierownika DCU. Okazuje się jednak, że jego wyniki są ściśle tajne i to z bardzo dobrego powodu.

Avengers: Doomsday - ujawniono długość zwiastuna. Premiera tuż przed nami

James Gunn za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że nie może podzielić się swoim Spotify Wrapped, ponieważ najczęściej słuchane przez niego utwory to te same, które... znajdą się w Man of Tomorrow. To jednocześnie potwierdza, że w kontynuacji Supermana usłyszymy kilka licencjonowanych piosenek, co jest znakiem charakterystycznym tego reżysera. Niektórzy fani mogą być zawiedzeni. Narzekanie pojawiło się już w przypadku Supermana. Niektórzy byli niezadowoleni, że reżyser postanowił dodać utwory licencjonowane do tej produkcji. Fani twórczości Gunna mogą za to odetchnąć z ulgą i zastanawiać się, jakie chwytliwe piosenki tym razem pojawią się w jego kolejnym filmie.

Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
