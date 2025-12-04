fot. materiały prasowe

Fani muzyki i użytkownicy Spotify mogą porównywać swoje coroczne podsumowanie najczęściej słuchanych utworów w ramach tak zwanego Spotify Wrapped. O podzielenie się swoimi wynikami zapytano też Jamesa Gunna, reżysera Supermana i kierownika DCU. Okazuje się jednak, że jego wyniki są ściśle tajne i to z bardzo dobrego powodu.

James Gunn za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że nie może podzielić się swoim Spotify Wrapped, ponieważ najczęściej słuchane przez niego utwory to te same, które... znajdą się w Man of Tomorrow. To jednocześnie potwierdza, że w kontynuacji Supermana usłyszymy kilka licencjonowanych piosenek, co jest znakiem charakterystycznym tego reżysera. Niektórzy fani mogą być zawiedzeni. Narzekanie pojawiło się już w przypadku Supermana. Niektórzy byli niezadowoleni, że reżyser postanowił dodać utwory licencjonowane do tej produkcji. Fani twórczości Gunna mogą za to odetchnąć z ulgą i zastanawiać się, jakie chwytliwe piosenki tym razem pojawią się w jego kolejnym filmie.