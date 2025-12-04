Gorączka 2 - oscarowy aktor w obsadzie! Jest jednak jeden haczyk

Fani od lat czekają na Gorączkę 2. Projekt został już potwierdzony, a największym zainteresowaniem cieszy się kwestia castingu – a szczególnie tego, kto mógłby wcielić się w role, niegdyś grane przez Ala Pacino i Vala Kilmera. Do obsady dołączył teraz Leonardo DiCaprio. Widzowie mieli więc nadzieję, że poznają choć jednego następcę. Haczyk jednak tkwi w tym, że ponoć on sam nie wie jeszcze, kogo zagra.
Leonardo DiCaprio o Gorączce 2
Leonardo DiCaprio tak zapowiedział Gorączkę 2:
Na pytanie jednak, kogo ma zagrać, oscarowy aktor nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak sam przyznał, fabuła filmu będzie opierać się na książce, która już została wydana. W powieści akcja przeskakuje między dwoma liniami czasu, podążając za złodziejem Chrisem Shiherlisem (którego wcześniej grał Val Kilmer) i gliniarzem Vincentem Hanną (w tę rolę wcielił się Al Pacino). Dziennikarz więc wprost zapytał DiCaprio, którego z nich zagra. Gwiazdor jednak odpowiedział wymijająco: „Jesteśmy w trakcie dyskusji”.
