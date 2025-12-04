Reklama
Gorączka 2 - oscarowy aktor w obsadzie! Jest jednak jeden haczyk

Kto zastąpi Vala Kilmera i Ala Pacino w Gorączce 2? Wiemy, że w głównej roli obsadzono Leonardo DiCaprio. Aktor właśnie zapowiedział swój nowy projekt jako hołd w stronę oryginału a jednocześnie oddzielny film. Na pytanie o to, kogo zagra, udzielił jednak wymijającej odpowiedzi.
33. Leonardo DiCaprio - 260 mln USD fot. materiały prasowe
Fani od lat czekają na Gorączkę 2. Projekt został już potwierdzony, a największym zainteresowaniem cieszy się kwestia castingu – a szczególnie tego, kto mógłby wcielić się w role, niegdyś grane przez Ala Pacino i Vala Kilmera. Do obsady dołączył teraz Leonardo DiCaprio. Widzowie mieli więc nadzieję, że poznają choć jednego następcę. Haczyk jednak tkwi w tym, że ponoć on sam nie wie jeszcze, kogo zagra. 

Leonardo DiCaprio o Gorączce 2

Leonardo DiCaprio tak zapowiedział Gorączkę 2

To oddzielny film. Nadal nad nim pracujemy, przed nami wciąż jest długa droga. Jest ukłonem w stronę oryginalnej Gorączki, ale to hołd, który kontynuuje tę historię. Książka została już wydana, więc nie zdradzam teraz żadnych wielkich sekretów. Akcja rozgrywa się w przyszłości i przeszłości, wychodząc od tamtego kluczowego momentu z — moim zdaniem — najlepszego przestępczego filmu noir, jaki powstał za mojego życia. To jeden z tych tytułów, który wciąż rezonuje z widownią, o którym wciąż mówimy, który wciąż jest naśladowany i wywiera wpływ na kino. Więc tak, pracujemy nad nową częścią. Z pewnością to ekscytujący projekt i w pewnym sensie postrzegam go jako coś osobnego. Nie możemy skopiować powtórzyć tego, co zrobiła pierwsza Gorączka, ale możemy oddać hołd temu filmowi, jednocześnie dając mu własną tożsamość.

Na pytanie jednak, kogo ma zagrać, oscarowy aktor nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak sam przyznał, fabuła filmu będzie opierać się na książce, która już została wydana. W powieści akcja przeskakuje między dwoma liniami czasu, podążając za złodziejem Chrisem Shiherlisem (którego wcześniej grał Val Kilmer) i gliniarzem Vincentem Hanną (w tę rolę wcielił się Al Pacino). Dziennikarz więc wprost zapytał DiCaprio, którego z nich zagra. Gwiazdor jednak odpowiedział wymijająco: „Jesteśmy w trakcie dyskusji”.

Źródło: Collider

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  leonardo dicaprio 
gorączka 2
naEKRANIE Poleca

