fot. Arrowhead Game Studios

Na karcie gry w serwisie Steam pojawił się wpis Brendana Armstronga, zastępcy dyrektora technicznego w Arrowhead Game Studios. Zdradził on, że twórcom udało się drastycznie zmniejszyć rozmiar instalacji – z około 154 GB do zaledwie 23 GB. To redukcja o ponad 80%.

Dotychczasowy rozmiar gry wynikał głównie z chęci zapewnienia lepszych wrażeń użytkownikom korzystającym z tradycyjnych dysków HDD. Aby skrócić czasy ładowania, część zasobów była wielokrotnie duplikowana.

Dyski HDD potrzebują czasu, by odczytać dane z talerzy, dlatego pewne tekstury czy dźwięki musiały być zapisane w wielu miejscach, aby głowica nie musiała daleko się przemieszczać – tak jeszcze w październiku tłumaczył to Armstrong.

Wprowadzone zmiany sprawiają, że rozmiar gry znacząco się zmniejszył, ale Helldivers 2 ma nadal działać bez większych problemów również u graczy korzystających z HDD. Armstrong podkreślił, że najgorsze przewidywania się nie sprawdziły, a czasy ładowania wzrosły jedynie o kilka sekund.

Nowa, "mniejsza" wersja jest na razie dostępna w ramach publicznych testów beta. Sama zawartość nie uległa zmianom, a gracze mogą w każdej chwili wrócić do starszej, większej wersji, jeśli napotkają jakiekolwiek problemy. Po zakończeniu testów i potwierdzeniu stabilności, nowa wersja ma stać się domyślnym wydaniem Helldivers 2 dla wszystkich użytkowników PC.