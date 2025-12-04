Obsada Clair Obscur: Expedition 33 chcą wprowadzenia nowej kategorii nagród na The Game Awards 2025. O co chodzi?

Aktorki z Clair Obscur: Expedition 33 – Jennifer English, Shayla Nyx, Devora Wilde i Aliona Baranova – udzieliły wywiadu serwisowi VGC. Podczas rozmowy poruszono m.in. temat tegorocznych nagród The Game Awards 2025. Jak się okazało, aktorki chciałyby większego docenienia osób odpowiedzialnych za pracę mocap.
Warto przypomnieć, że podobną kwestię poruszył ostatnio także Charlie Cox, który w Clair Obscur: Expedition 33 wciela się w Gustave’a i za tę rolę otrzymał nominację w kategorii „Najlepszy Występ Aktorski”. Zaznaczył on, że na sukces składa się również praca Maxence’a Carzole – odpowiedzialnego za ruchy i mimikę postaci.
Aktorki poparły również pomysł stworzenia osobnej kategorii nagradzającej najlepsze role drugoplanowe.
Gala The Game Awards 2025 odbędzie się w nocy z 11 na 12 grudnia czasu polskiego. Clair Obscur: Expedition 33 będzie walczyć o 12 statuetek – najwięcej w historii tej imprezy.
