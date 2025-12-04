Obsada Clair Obscur: Expedition 33 chcą wprowadzenia nowej kategorii nagród na The Game Awards 2025. O co chodzi?

fot. Kepler Interactive

Reklama

Aktorki z Clair Obscur: Expedition 33 – Jennifer English, Shayla Nyx, Devora Wilde i Aliona Baranova – udzieliły wywiadu serwisowi VGC. Podczas rozmowy poruszono m.in. temat tegorocznych nagród The Game Awards 2025. Jak się okazało, aktorki chciałyby większego docenienia osób odpowiedzialnych za pracę mocap.

Jeśli mogę, chciałabym poruszyć temat tego, dlaczego potrzebujemy kategorii motion capture. To musi się wydarzyć. Pisałam o tym niedawno w sieci, a ludzie pytali: "jak mielibyśmy to zrobić?" Nie wiem – niech to wymyślą. Musimy to zrobić, bo powstają fantastyczne występy mocap, a te osoby znikają w tle – mówi Baranova.

Warto przypomnieć, że podobną kwestię poruszył ostatnio także Charlie Cox, który w Clair Obscur: Expedition 33 wciela się w Gustave’a i za tę rolę otrzymał nominację w kategorii „Najlepszy Występ Aktorski”. Zaznaczył on, że na sukces składa się również praca Maxence’a Carzole – odpowiedzialnego za ruchy i mimikę postaci.

Charlie Cox o nominacji do The Game Awards za rolę w Expedition 33. Aktor uważa, że na uznanie zasłużył kto inny

Aktorki poparły również pomysł stworzenia osobnej kategorii nagradzającej najlepsze role drugoplanowe.

Byłam zaskoczona, że na The Game Awards nie ma podziału na role pierwszo- i drugoplanowe. Zawsze była po prostu kategoria "występ w grze". Czas to zmienić – powiedziała Devora Wilde.

Gala The Game Awards 2025 odbędzie się w nocy z 11 na 12 grudnia czasu polskiego. Clair Obscur: Expedition 33 będzie walczyć o 12 statuetek – najwięcej w historii tej imprezy.