Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Reklama

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 712 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718 (29 września - 3 października

Simon będzie rozdawał zaproszenia na swój ślub z Adelą. nie spodziewaj się tego, że już wkrótce usłyszy od Marii Luisy szokującą wiadomość. Dziewczyna zakradnie się do mieszkania pułkownika Valverdego, odkryje tam portret Elviry i ujawni, że don Arturo wcale nie wyjechał do Argentyny, lecz udał się do Stambułu. Samuel, powstrzymany przez gwałtowną burzę, niespodziewanie wróci do domu. Diego z czułością będzie obejmował Blancę. Tymczasem Marcelo wielokrotnie skomplementuje Fabianie i obdarouje ją piękną chustą oraz grzebieniem z masy perłowej. Z kolei don Ramon podejmie stanowczą decyzję: Antonito ma rozpocząć pracę w kopalni złota jako górnik.

Niespodziewany powrót Samuela do domu przerwie pełną namiętności chwilę między Diego a Blancą. W międzyczasie Simon wraz z Marią Luisą i Victorem dokonają niepokojącego odkrycia – znajdą nie tylko portret Elviry, lecz także nagranie, w którym dziewczyna błaga ojca o ratunek. Sebrvando obieca pomóc Marcellowi w zdobyciu serca Fabiany. Tymczasem Lolicie śnić się będzie przerażający sen: zobaczy siebie w trumnie i usłyszy głosy żałobników, a także dowiaduje się że Antonito po jej śmierci próbował targnąć się na własne życie. Wstrząśnięta postanowi działać.

Simon odsłucha dramatyczne nagranie Elviry, która z odległego Stambułu będzie błagać o ratunek. Tymczasem Ursula oznajmi Blance, że ma siostrę bliźniaczkę – Olgę. W międzyczasie Asela odkryje, że Simon jest nieślubnym synem Susany, a Fabiana ostrzeże Carmen przed podstępną Ursulą. Na Akacjową powróci Leonor, gdzie Rosina ujawni jej kolejną skrywaną prawdę: Blanca jest córką Ursuli.

Marcello uszczelni okno na poddaszu, by Fabianie nie doskwierał chłód – będzie pod wrażeniem matki Cayetany. Tymczasem Susana zaniepokoi się tym, że Simon wciąż żyje nadzieją, iż Elvira jednak nie zginęła. Antonito będzie przygotowywał się do wyjazdu do kopalni. Smutny będzie i i Lolita – dziewczyna jest przekonana o swojej rychłej śmierci. W międzyczasie Carmen pokaże Ursuli kartkę z tajemniczymi słowami pozostawionymi przez don Jaimego: "Zeszyt, Ana, liczby, sejf, Ursula". Za namową Victora Maria Luisa postanawi cieszyć się życiem, nie myśląc o Elvirze.

Blanca zacznie zastanawiać się nad tym, czy decyzja o ślubie z Samuelem jest właściwa. Tymczasem Antonito wyjedzie do pracy w kopalni – choć Lolita nie chciała się z nim pożegnać, napisała do ukochanego list, który Casilda dyskretnie włożyła mu do kieszeni. Marcello nie będzie już krył swojego zauroczenia Fabianą, a i ona powoli zacznie odwzajemniać jego uczucia. Blanca natomiast zwierzy się Samuelowi, że nie jest gotowa, by zostać jego żoną.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.