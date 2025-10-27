UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Reklama

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 733 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 734-738 (27-31 października)

Ursulę ogarnie coraz większy niepokój – będzie przekonana, że jej córka Olga powróciła, by się na niej zemścić. Nie będzie miała odwagi chodzić po dzielnicy nawet w towarzystwie Carmen, lecz wtedy niespodziewanie z pomocą przyjdzie jej Liberto. Tymczasem Diego spotka Blankę i zaproponuje, by wspólnie dokończyli ostatni projekt ich ojca. Nie będą świadomi jednak, że z ukrycia są obserwowani przez Olgę. Adela ku zaskoczeniu męża i Susany postanowi rozpocząć post. Po śniadaniu Simon uda się na spotkanie z Elvirą, która przekona go, że małżeństwo z Adelą było błędem – i mężczyzna ponownie jej ulegnie. W międzyczasie Servando bezskutecznie spróbuje nauczyć Jacinta, jak zdobywać serca kobiet, a Casilda zauważy coraz dziwniejsze zachowanie Rosiny i Liberta. W La Deliciosie atmosfera również będzie napięta – Antonito wda się w kłótnię z donną Susaną na oczach gości, co zakończy się jego zwolnieniem z pracy.

Artykuł będzie aktualizowany.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.