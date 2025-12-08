Supergirl - jest zapowiedź zwiastuna! Data premiery potwierdzona

fot. materiały prasowe

Tak, jak informowaliśmy, zwiastun ma zadebiutować w czwartek 11 grudnia. Taką informację prasową dostały zagraniczne media. Teraz otwarcie to potwierdzono zapowiedzią zwiastuna, w którym widzimy Milly Alcock w roli Supergirl. W weekend odbyło się wydarzenie z okazji premiery zwiastuna i teraz na portalu społecznościowym X krąży informacja, że Jason Momoa jako Lobo jest w tej zapowiedzi!

Supergirl - zapowiedź zwiastuna

Supergirl - co wiemy o filmie?

FilmSupergirl oparty jest na komiksie Supergirl: World of Tomorrow. Historia obrazkowa to opowieść o Ruthye, młodej dziewczynie, która pragnie zemsty na zabójcy swojego ojca – mężczyźnie imieniem Krem. W poszukiwaniu łowcy nagród, który pomógłby jej wymierzyć sprawiedliwość, trafia na Karę Zor-El, znaną jako Supergirl. W podróży towarzyszy im wierny pies Krypto.

Oficjalnego opisu fabuły kinowej produkcji nie ma, więc nie mamy pewności, jak dokładnie ta historia została zaadaptowana na wielki ekran.

Supergirl - premiera w kinach w 2026 roku.