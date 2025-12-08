placeholder
Reklama
placeholder

Supergirl - jest zapowiedź zwiastuna! Data premiery potwierdzona

Wiemy, kiedy zobaczymy zwiastun Supergirl, czyli kolejnego superbohaterskiego widowiska z uniwersum DCU. James Gunn, jako producent, potwierdził premierę zwiastuna, a data pojawiła się w przeciekach. Zobaczcie pierwszą scenę!
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Supergirl 
2. Supergirl - pojawia się pod koniec filmu Superman w krótkiej scenie, w której wpada pijana do Fortecy Samotności, by zabrać Krypto. Choć niewiele ujawniono o jej mocach, jako kuzynka Supermana i przedstawicielka rasy Kryptonian, z dużym prawdopodobieństwem posiada te same zdolności, takie jak nadludzka siła, szybkość i umiejętność latania. fot. materiały prasowe
Reklama

Tak, jak informowaliśmy, zwiastun ma zadebiutować w czwartek 11 grudnia. Taką informację prasową dostały zagraniczne media. Teraz otwarcie to potwierdzono zapowiedzią zwiastuna, w którym widzimy Milly Alcock w roli Supergirl. W weekend odbyło się wydarzenie z okazji premiery zwiastuna i teraz na portalu społecznościowym X krąży informacja, że Jason Momoa jako Lobo jest w tej zapowiedzi!

Supergirl - zapowiedź zwiastuna

Supergirl - co wiemy o filmie?

FilmSupergirl oparty jest na komiksie Supergirl: World of Tomorrow. Historia obrazkowa to opowieść o Ruthye, młodej dziewczynie, która pragnie zemsty na zabójcy swojego ojca – mężczyźnie imieniem Krem. W poszukiwaniu łowcy nagród, który pomógłby jej wymierzyć sprawiedliwość, trafia na Karę Zor-El, znaną jako Supergirl. W podróży towarzyszy im wierny pies Krypto.

Oficjalnego opisu fabuły kinowej produkcji nie ma, więc nie mamy pewności, jak dokładnie ta historia została zaadaptowana na wielki ekran.

Supergirl - premiera w kinach w 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Supergirl 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Supergirl
Oglądaj TERAZ Supergirl Przygodowy

Najnowsze

1 Donald Trump
-

Trump zachwyca się szefem Netfliksa, ale już wskazał problem z przejęciem Warner Bros.

2 Pięć koszmarnych nocy 2
-

Pięć koszmarnych nocy 2 bije rekordy. Tego wyniku finansowego nikt się nie spodziewał

3 Doktor Doom
-
Plotka

Avengers: Doomsday jednak bez 3 uwielbianych postaci. Fani Marvela będą zawiedzeni

4
-

Testamenty - zdjęcia z serialu. Tak prezentuje się kontynuacja Opowieści podręcznej

5 Superman - Man of Tomorrow
-

Superman przyniósł 100 mln dolarów zysku. Wiemy, co wpłynęło na kwotę

6 3. Superman włada światem?
-

Co z filmami DCU po przejęciu przez Netflixa? Wiemy, jaka jest przyszłość DC Studios

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e10

Simpsonowie

s19e10

Zaklinacze koni

s2025e235

Moda na sukces

s16e08

Bob’s Burgers

s42e66

s20e11

Cztery żony i mąż

s10e08

s58e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts

ur. 1977, kończy 48 lat

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder

ur. 1978, kończy 47 lat

Dominic Monaghan
Dominic Monaghan

ur. 1976, kończy 49 lat

Katie Stevens
Katie Stevens

ur. 1992, kończy 33 lat

Teri Hatcher
Teri Hatcher

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV