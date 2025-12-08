Supergirl - jest zapowiedź zwiastuna! Data premiery potwierdzona
Wiemy, kiedy zobaczymy zwiastun Supergirl, czyli kolejnego superbohaterskiego widowiska z uniwersum DCU. James Gunn, jako producent, potwierdził premierę zwiastuna, a data pojawiła się w przeciekach. Zobaczcie pierwszą scenę!
Tak, jak informowaliśmy, zwiastun ma zadebiutować w czwartek 11 grudnia. Taką informację prasową dostały zagraniczne media. Teraz otwarcie to potwierdzono zapowiedzią zwiastuna, w którym widzimy Milly Alcock w roli Supergirl. W weekend odbyło się wydarzenie z okazji premiery zwiastuna i teraz na portalu społecznościowym X krąży informacja, że Jason Momoa jako Lobo jest w tej zapowiedzi!
Supergirl - zapowiedź zwiastuna
Supergirl - co wiemy o filmie?
FilmSupergirl oparty jest na komiksie Supergirl: World of Tomorrow. Historia obrazkowa to opowieść o Ruthye, młodej dziewczynie, która pragnie zemsty na zabójcy swojego ojca – mężczyźnie imieniem Krem. W poszukiwaniu łowcy nagród, który pomógłby jej wymierzyć sprawiedliwość, trafia na Karę Zor-El, znaną jako Supergirl. W podróży towarzyszy im wierny pies Krypto.
Oficjalnego opisu fabuły kinowej produkcji nie ma, więc nie mamy pewności, jak dokładnie ta historia została zaadaptowana na wielki ekran.
Supergirl - premiera w kinach w 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat