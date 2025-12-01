Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat
Nikodem Marecki zginął tragicznie. 11-latek był znany z licznych polskich produkcji. Jego rodzice potwierdzili informację o jego śmierci w mediach społecznościowych. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb chłopca.
Nikodem Marecki zmarł w wieku zaledwie 11 lat. Młody aktor był znany między innymi z filmów Biała odwaga i Zołza oraz seriali Erynie i Szpital św. Anny. Tragiczną wiadomość w rozmowie z Onetem potwierdziła szkoła podstawowa w Niedźwiedziu, do której Nikodem uczęszczał. Rodzice chłopca oraz reżyser Białej odwagi poinformowali o jego śmierci w mediach społecznościowych.
Nikodem Marecki nie żyje
Nikodem Marecki zmarł 27 listopada 2025 roku. Chłopiec wybiegł z autobusu szkolnego i został potrącony przez samochód. Rodzice chłopca opublikowali zdjęcie nekrologu, na którym można przeczytać:
Nikodem Marecki - pogrzeb
Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbędzie się w środę 3 grudnia. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu.
Marcin Koszałka pożegnał Nikodema Mareckiego
Reżyser filmu Biała odwaga - Marcin Koszałka - również pożegnał Nikodema:
Źródło: Onet / Facebook: Iwona Marecka Knafel / Marcin Koszałka