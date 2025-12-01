placeholder
Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Nikodem Marecki zginął tragicznie. 11-latek był znany z licznych polskich produkcji. Jego rodzice potwierdzili informację o jego śmierci w mediach społecznościowych. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb chłopca.
Klaudia Woźniak
Tagi:  Nikodem Marecki 
Zdjęcie aktora Nikodema Mareckiego
Nikodem Marecki zmarł w wieku zaledwie 11 lat. Młody aktor był znany między innymi z filmów Biała odwaga i Zołza oraz seriali Erynie i Szpital św. Anny. Tragiczną wiadomość w rozmowie z Onetem potwierdziła szkoła podstawowa w Niedźwiedziu, do której Nikodem uczęszczał. Rodzice chłopca oraz reżyser Białej odwagi poinformowali o jego śmierci w mediach społecznościowych.

Nikodem Marecki nie żyje

Nikodem Marecki zmarł 27 listopada 2025 roku. Chłopiec wybiegł z autobusu szkolnego i został potrącony przez samochód. Rodzice chłopca opublikowali zdjęcie nekrologu, na którym można przeczytać:

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 października 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki.

Nikodem Marecki - pogrzeb

Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbędzie się w środę 3 grudnia. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu.

Marcin Koszałka pożegnał Nikodema Mareckiego

Reżyser filmu Biała odwaga - Marcin Koszałka - również pożegnał Nikodema:

Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w Białej odwadze brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybieg z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał……do zobaczenia.

Źródło: Onet / Facebook: Iwona Marecka Knafel / Marcin Koszałka

Klaudia Woźniak
Co o tym sądzisz?
