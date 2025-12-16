Reklama
Helikoptery w średniowieczu. Kingmakers Netflixa zabierze nas do przeszłości

Kingsmakers to nadchodząca gra, która oferuje fanom coś niespotykanego: cofanie się w czasie do średniowiecza w momencie trwania wielkiej bitwy. Czy można zrobić z tego film fabularny? Reżyser i producent Shawn Levy uważa, że tak!
Adam Siennica
Tagi:  kingmakers 
Kingmakers fot. materiały prasowe
Jak donosi Deadline, Netflix nabył pomysł na film oparty na grze Kingmakers, który będzie rozwijany przez 21 Laps Shawna Levy'ego. Christopher MacBride jest w trakcie pisania scenariusza. Znany jest z filmów Flashback (2021), The Conspiracy (2012) oraz scenariusza nadchodzącego Bez twarzy 2.

Kingmakers – co wiemy o filmie?

Szczegóły fabuły nie są znane. Historia oparta jest na grze, która przenosi gracza do średniowiecznej Anglii w czasie jakiegoś wielkiego konfliktu. Gracz jednak zawsze ma ze sobą coś ze współczesności do walki, a nawet pojazdy, więc niewykluczone są nawet helikoptery. Celem jest zmiana biegu historii i uratowanie przyszłości. W grze uczestniczymy w wielkich średniowiecznych bitwach. Nie wiadomo jednak, jak twórcy chcą to przenieść na kinowy ekran.

Shawn Levy, Dan Levine, Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg oraz Timothy L. Stevenson są producentami. Jest to bardzo rzadka sytuacja przygotowania filmu opartego na grze, która jeszcze nie została wydana i – nawet – nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

Zobaczcie sami, jak prezentuje się potencjał filmu w zwiastunie gry:

Źródło: deadline.com

Tagi:  kingmakers 
