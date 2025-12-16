Kiedy zwiastun Spider-Mana 4? Sadie Sink może być twarzą Sagi Mutantów, a Parker dostanie nowy strój

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Alex Perez z The Cosmic Circus to jeden z najaktywniejszych informatorów z branży filmowej, który często dzieli się swoimi przemyśleniami i doniesieniami na temat produkcji m.in. Kinowego Uniwersum Marvela. Urządził on sesję "Q&A", a zatem pytań i odpowiedzi, w której rozjaśnił kilka spornych kwestii. Pamiętajcie jednak, że bazuje on na pogłoskach i własnym przeczuciu, więc nie wszystko, co przewiduje jest pewne. Oto najciekawsze z jego wypowiedzi, które mogą nakreślić przyszłość różnych projektów MCU.

Strój symbionta Spider-Mana ma być podobny do poniższego szkicu koncepcyjnego z drobnymi zmianami:

Thunderbolts powrócą w kolejnej fazie Kinowego Uniwersum Marvela, ale raczej jako antybohaterowie, a nie herosi o złotym sercu.

Eternals, Celestials, a nawet Inhumans mają być w centrum kolejnej Sagi.

Agatha Harkness z pewnością powróci.

Alex Perez nie spodziewa się wielu crossoverów pomiędzy ulicznymi historiami a kosmicznymi. Do takowego może dojść dopiero pod koniec danej Fazy, gdy zagrożenie będzie na miarę końca świata.

Co sądzicie o powyższych doniesieniach?

