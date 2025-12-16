Kiedy zwiastun Spider-Mana 4? Sadie Sink może być twarzą Sagi Mutantów, a Parker dostanie nowy strój

Alex Perez z The Cosmic Circus to jeden z najaktywniejszych informatorów z branży filmowej, który często dzieli się swoimi przemyśleniami i doniesieniami na temat produkcji m.in. Kinowego Uniwersum Marvela. Urządził on sesję "Q&A", a zatem pytań i odpowiedzi, w której rozjaśnił kilka spornych kwestii. Pamiętajcie jednak, że bazuje on na pogłoskach i własnym przeczuciu, więc nie wszystko, co przewiduje jest pewne. Oto najciekawsze z jego wypowiedzi, które mogą nakreślić przyszłość różnych projektów MCU.
- Spider-Man będzie czołową postacią w Avengers: Secret Wars.
- Pierwszy zwiastun do Spider-Man: Całkiem nowy dzień powinien się ukazać w okolicach SuperBowl 2026 albo wcześniej.
- Nadal nie ma w pełni potwierdzonych informacji na temat tego, kogo dokładnie zagra Sadie Sink w Spider-Manie 4. Możliwe jednak, że to postać na tyle ważna, że pojawi się nie tylko w Avengers: Secret Wars, ale będzie też czołową twarzą w Sadze Mutantów, która nadejdzie potem.
- Strój symbionta Spider-Mana ma być podobny do poniższego szkicu koncepcyjnego z drobnymi zmianami:
- Thunderbolts powrócą w kolejnej fazie Kinowego Uniwersum Marvela, ale raczej jako antybohaterowie, a nie herosi o złotym sercu.
- Eternals, Celestials, a nawet Inhumans mają być w centrum kolejnej Sagi.
- Agatha Harkness z pewnością powróci.
- Alex Perez nie spodziewa się wielu crossoverów pomiędzy ulicznymi historiami a kosmicznymi. Do takowego może dojść dopiero pod koniec danej Fazy, gdy zagrożenie będzie na miarę końca świata.
Co sądzicie o powyższych doniesieniach?
