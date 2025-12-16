Reklama
Kiedy zwiastun Spider-Mana 4? Sadie Sink może być twarzą Sagi Mutantów, a Parker dostanie nowy strój

Alex Perez z The Cosmic Circus odpowiedział na kilka pytań fanów dotyczących Kinowego Uniwersum Marvela. Jego doniesienia przewidują przyszłość mutantów w MCU, premierę zwiastuna Spider-Mana 4, a także jego nowy, wyjątkowy strój.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
avengers: doomsday 
Spider-Man Spider-Man 4
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spiderman No way home foto. materiał prasowy
Alex Perez z The Cosmic Circus to jeden z najaktywniejszych informatorów z branży filmowej, który często dzieli się swoimi przemyśleniami i doniesieniami na temat produkcji m.in. Kinowego Uniwersum Marvela. Urządził on sesję "Q&A", a zatem pytań i odpowiedzi, w której rozjaśnił kilka spornych kwestii. Pamiętajcie jednak, że bazuje on na pogłoskach i własnym przeczuciu, więc nie wszystko, co przewiduje jest pewne. Oto najciekawsze z jego wypowiedzi, które mogą nakreślić przyszłość różnych projektów MCU.

Pełny zwiastun Avengers: Doomsday zadebiutuje po 3 scenach. Są opisy i plan Marvela

  • Spider-Man będzie czołową postacią w Avengers: Secret Wars.
  • Pierwszy zwiastun do Spider-Man: Całkiem nowy dzień powinien się ukazać w okolicach SuperBowl 2026 albo wcześniej.
  • Nadal nie ma w pełni potwierdzonych informacji na temat tego, kogo dokładnie zagra Sadie Sink w Spider-Manie 4. Możliwe jednak, że to postać na tyle ważna, że pojawi się nie tylko w Avengers: Secret Wars, ale będzie też czołową twarzą w Sadze Mutantów, która nadejdzie potem.
  • Strój symbionta Spider-Mana ma być podobny do poniższego szkicu koncepcyjnego z drobnymi zmianami:

  • Thunderbolts powrócą w kolejnej fazie Kinowego Uniwersum Marvela, ale raczej jako antybohaterowie, a nie herosi o złotym sercu.
  • Eternals, Celestials, a nawet Inhumans mają być w centrum kolejnej Sagi.
  • Agatha Harkness z pewnością powróci.
  • Alex Perez nie spodziewa się wielu crossoverów pomiędzy ulicznymi historiami a kosmicznymi. Do takowego może dojść dopiero pod koniec danej Fazy, gdy zagrożenie będzie na miarę końca świata.

Co sądzicie o powyższych doniesieniach?

Avengers: Doomsday - postacie, których brakuje w ogłoszonej liście obsadowej

Źródło: thecosmiccirus.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
avengers: doomsday 
Spider-Man Spider-Man 4
