Street Fighter - ta postać z filmu naprawdę ma ikoniczną fryzurę. Zdjęcie z planu zaskakuje fanów

fot. Capcom

Street Fighter to prawdopodobnie jedna z najwierniejszych filmowych adaptacji gier w historii. Czy to źle, czy to dobrze, widzowie ocenią w 2026 roku. Wygląd Guile'a, granego przez Cody'ego Rhodesa, wskazuje jednak na to, że będzie żywcem przeniesiony z gier na ekrany kina. Do tej pory widzieliśmy go w zwiastunie oraz na plakacie, ale nowe zdjęcie to zwykła fotka zrobiona telefonem na planie. Pokazuje, że te włosy zostały fizycznie zrobione na głowie aktora.

Street Fighter – Cody Rhodes jako Guile

Street Fighter - obsada

W obsadzie filmu akcji znajdują się między innymi Joe Anoa’i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog), Jason Momoa (Blanka), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Rayna Vallandingham (Juli), Alexander Volkanovski (Joe), Kyle Mooney (Marvin) i Mel Jarnson (Cammy).

Film Street Fighter trafi do kin 16 października 2026 roku.