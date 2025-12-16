Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Street Fighter - ta postać z filmu naprawdę ma ikoniczną fryzurę. Zdjęcie z planu zaskakuje fanów

Guile grany przez wrestlera Cody'ego Rhodesa ma w grach bardzo charakterystyczną i ikoniczną dla Street Fightera fryzurę. Dzięki temu ta postać jest bardzo kojarzona z tą franczyzą. W kinowej wersji będzie wyglądać jak żywcem wyjęty z gier.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Guile w grze Street Fighter VI fot. Capcom
Reklama

Street Fighter to prawdopodobnie jedna z najwierniejszych filmowych adaptacji gier w historii. Czy to źle, czy to dobrze, widzowie ocenią w 2026 roku. Wygląd Guile'a, granego przez Cody'ego Rhodesa, wskazuje jednak na to, że będzie żywcem przeniesiony z gier na ekrany kina. Do tej pory widzieliśmy go w zwiastunie oraz na plakacie, ale nowe zdjęcie to zwykła fotka zrobiona telefonem na planie. Pokazuje, że te włosy zostały fizycznie zrobione na głowie aktora.

Street Fighter – Cody Rhodes jako Guile

Street Fighter - obsada

W obsadzie filmu akcji znajdują się między innymi Joe Anoa’i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog), Jason Momoa (Blanka), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Rayna Vallandingham (Juli), Alexander Volkanovski (Joe), Kyle Mooney (Marvin) i Mel Jarnson (Cammy).

Film Street Fighter trafi do kin 16 października 2026 roku.

Street Fighter - plakaty postaci z filmu

arrow-left
Street Fighter - plakaty postaci z filmu
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Disclosure Day
-

Science fiction od Stevena Spielberga! Zwiastun filmu intryguje i zadziwia

2 Deadpool & Wolverine
-

Hugh Jackman jako Robin Hood! Na pierwszym zdjęciu wygląda niemal jak Gandalf

3 Kingmakers
-

Helikoptery w średniowieczu. Kingmakers Netflixa zabierze nas do przeszłości

4 Spiderman No way home
-
Plotka

Kiedy zwiastun Spider-Mana 4? Sadie Sink może być twarzą Sagi Mutantów, a Parker dostanie nowy strój

5 47. Wonder Woman (m.in. filmy Wonder Woman)
-

Kontynuacja Wonder Woman mogła być dużo ciekawsza. Co zapowiadała oryginalna scena po napisach?

6 Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow
-

Hollow Knight: Silksong otrzyma DLC w przyszłym roku. Sea of Sorrow będzie dostępne za darmo

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e241

Moda na sukces

s02e01

Fallout

s08e09

FBI

s08e10

FBI

s28e17

The Voice

s42e339

Ridiculousness

s42e336

Ridiculousness

s42e337

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Krysten Ritter
Krysten Ritter

ur. 1981, kończy 44 lat

Anna Popplewell
Anna Popplewell

ur. 1988, kończy 37 lat

James Mangold
James Mangold

ur. 1963, kończy 62 lat

Miranda Otto
Miranda Otto

ur. 1967, kończy 58 lat

Shane Black
Shane Black

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

7

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV