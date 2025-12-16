fot. Team Cherry

Niedawno informowaliśmy Was o bezpłatnej aktualizacji do Clair Obscur: Expedition 33, która wprowadziła między innymi nową lokację, przeciwników, stroje oraz bossów. Okazuje się, że na podobny krok zdecydowało się Team Cherry, czyli twórcy innej produkcji nominowanej do tytułu Gry Roku. Ujawniono, że w przyszłym roku Hollow Knight: Silksong otrzyma darmowe DLC, zawierające sporo atrakcji dla graczy.

Rozszerzenie będzie zatytułowane Sea of Sorrows. Pojawią się w nim między innymi nowe regiony, bossowie, a także narzędzia, z których będzie mogła skorzystać główna bohaterka — Hornet. Poniżej możecie obejrzeć jego krótki teaser.

Ponadto zapowiedziano, że pierwszy Hollow Knight otrzyma ulepszone wydanie na Nintendo Switch 2. Będzie ono oferować między innymi tryby z większą płynnością i wyższą rozdzielczością, a także dodatkowe efekty graficzne. Aktualizacja będzie darmowa dla osób, które posiadają już ten tytuł na pierwszego Switcha, a jej premiera została zaplanowana na 2026 rok.

