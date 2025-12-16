placeholder
Hollow Knight: Silksong otrzyma DLC w przyszłym roku. Sea of Sorrow będzie dostępne za darmo

Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow to rozszerzenie, które wprowadzi nową zawartość, w tym przeciwników, narzędzia oraz lokacje. Co więcej, dodatek będzie dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy gry.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  hollow knight: silksong 
Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow fot. Team Cherry
Niedawno informowaliśmy Was o bezpłatnej aktualizacji do Clair Obscur: Expedition 33, która wprowadziła między innymi nową lokację, przeciwników, stroje oraz bossów. Okazuje się, że na podobny krok zdecydowało się Team Cherry, czyli twórcy innej produkcji nominowanej do tytułu Gry Roku. Ujawniono, że w przyszłym roku Hollow Knight: Silksong otrzyma darmowe DLC, zawierające sporo atrakcji dla graczy.

Rozszerzenie będzie zatytułowane Sea of Sorrows. Pojawią się w nim między innymi nowe regiony, bossowie, a także narzędzia, z których będzie mogła skorzystać główna bohaterka — Hornet. Poniżej możecie obejrzeć jego krótki teaser.

Ponadto zapowiedziano, że pierwszy Hollow Knight otrzyma ulepszone wydanie na Nintendo Switch 2. Będzie ono oferować między innymi tryby z większą płynnością i wyższą rozdzielczością, a także dodatkowe efekty graficzne. Aktualizacja będzie darmowa dla osób, które posiadają już ten tytuł na pierwszego Switcha, a jej premiera została zaplanowana na 2026 rok.

The Game Awards - najlepsze gry z lat 2014 - 2025 

W poniższej galerii możecie zapoznać się wszystkimi tytułami, które zdobyły miano Gry Roku na galach The Game Awards. 

Rok 2014 - Dragon Age: Inkwizycja

Rok 2014 - Dragon Age: Inkwizycja
fot. EA
Źródło: youtube.com, teamcherry.com.au

