Takiego polskiego serialu jeszcze nie było. HBO pokazało zwiastun porażającej historiii

Niebo. Rok w piekle to polski serial HBO liczący sześć odcinków. To dramat psychologiczny przeobrażający się w thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Historia osadzona jest w latach 90. i pokazuje coś, czego w polskich serialach jeszcze nie było. Produkcja inspirowana jest książką Niebo. Pięć lat w sekcie Sebastiana Kellera. Autor opisuje traumatyczne doświadczenie, które odcisnęło piętno na całym jego życiu, oraz trwającą latami walkę o siebie.

Akcja serialu rozgrywa się na początku lat 90. To opowieść o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który porzuca studia w poszukiwaniu sensu życia i trafia do religijnej sekty.

Sebastian, wychowywany przez samotną matkę, czuje się zagubiony i rozdarty. Przypadkowo spotyka charyzmatycznego Piotra – samozwańczego guru stojącego na czele wspólnoty duchowej „Niebo”. To, co początkowo wydaje się niewinną duchową komuną, z czasem przeradza się w brutalny system oparty na manipulacji, fanatyzmie i przemocy.

Serial pokazuje, jak prorok i jego idee mogą stopniowo przejąć kontrolę nad ludzkim życiem, prowadząc do rozpadu nie tylko jednostek, ale także całych rodzin. To historia o pragnieniu dobra, które niepostrzeżenie zamienia się w zło, oraz o bolesnym przebudzeniu człowieka, który odkrywa, że obiecane niebo okazuje się piekłem.

Niebo. Rok w piekle - plakat

W obsadzie są Tomasz Kot, Stanisław Linowski, Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Puślednik, Wiktor Korzeniewski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Małecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon, Karolina Winarska, Wojciech Kowalski, Jakub Kulikowski oraz Piotr Cyrwus.

Niebo. Rok w piekle – premiera w HBO Max odbędzie się 26 grudnia 2025 roku.