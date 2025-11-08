UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVP

Reklama

Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 743 odcinki serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 744-74 (10-14 listopada)

Don Jaime Almaya będzie wstrząśnięty, a Diego straci panowanie nad sobą – w przypływie gniewu oskarży Ursulę o hipokryzję i obłudę. Ich dawna niechęć odżyje, a wzajemne pretensje tylko podsycą napięcie. W cieniu skandalu Celia dokona niepokojącego odkrycia: to Elvira, porywcza i zazdrosna, ukradła kieliszek z kawiarni, potłukła go i podłożyła odłamki szkła, by Adela zraniła się w stopy. Kiedy Simon pozna prawdę, jego świat się zawali. Zrozpaczony, ale zdecydowany zerwie z Elvirą, która w jednej chwili straci miłość i szacunek. Jej ojciec, zmęczony wybrykami córki, i Adela, cicho zakochana w Simonie, nie będą kryli ulgi. Jednak rozstanie to dopiero początek nowych dramatów – bo uczucia w Akacjowej nigdy nie gasną na długo. Tymczasem w domu Palaciosów emocje przybiorą inny ton. Lolita, choć zakochana w Antonicie, nie pozwoli, by namiętność przesłoniła jej zasady. Gdy chłopak spróbuje przekonać ją do bliskości przed ślubem, dziewczyna stanie w obronie swojej godności jak lwica. Dla niej miłość bez przysięgi nie istnieje.

Artykuł będzie aktualizowany.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.